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В самую теплую зиму самый длинный отопительный сезон! В Минске пока не планируют отключать тепло
Источник материала: Партизан
Вопрос о завершении отопительного сезона в столице пока не рассматривается
Об этом сообщил агентству «
— Поскольку до сих пор не установилась среднесуточная температура выше +8 градусов в течение трех дней подряд, на этой неделе не планируется рассматривать вопрос о завершении отопительного сезона, — сказал собеседник.
Напомним, тепло в жилфонд столицы начали подавать 24 сентября. Таким образом, отопительный сезон длится уже более семи месяцев. Решение о его завершении местные власти принимают исходя из среднесуточной температуры (она должна быть выше +8 градусов трое суток подряд) и благоприятного прогноза погоды.
В минувшем году батареи в жилых зданиях и социальных объектах Минска стали остывать 22 апреля, в общественных, административных зданиях, на промышленных предприятиях и прочих объектах — 9 апреля.
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Вопрос о завершении отопительного сезона в столице пока не рассматривается
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