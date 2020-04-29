В самую теплую зиму самый длинный отопительный сезон! В Минске пока не планируют отключать тепло









Минск-Новости » начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимир Лебедь. Об этом сообщил агентству «» начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимир Лебедь.





— Поскольку до сих пор не установилась среднесуточная температура выше +8 градусов в течение трех дней подряд, на этой неделе не планируется рассматривать вопрос о завершении отопительного сезона, — сказал собеседник.





Напомним, тепло в жилфонд столицы начали подавать 24 сентября. Таким образом, отопительный сезон длится уже более семи месяцев. Решение о его завершении местные власти принимают исходя из среднесуточной температуры (она должна быть выше +8 градусов трое суток подряд) и благоприятного прогноза погоды.





В минувшем году батареи в жилых зданиях и социальных объектах Минска стали остывать 22 апреля, в общественных, административных зданиях, на промышленных предприятиях и прочих объектах — 9 апреля.