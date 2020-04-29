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«Шахтер» и брестское «Динамо» сражаются за финал Кубка Беларуси. Онлайн
Источник материала: Tut.by
29 апреля пройдут вторые полуфинальные игры Кубка Беларуси по футболу. В Солигорске «Шахтер» принимает «Динамо-Брест». В Борисове в 20.00 БАТЭ сыграет против «Славии».
В первом матче этой стадии в Бресте
Но тренерский штаб солигорчан сумел перестроиться и найти решение для того, чтобы в чемпионате обыграть Брест. Вернибуд отказался от «ромба» в построении в пользу более классической схемы. Это сработало и принесло победу. Конечно, «Динамо» играло без двух основных центральных защитников, получил травму в игре защитник Максим Витус.
«Шахтер», кажется, понял, как можно играть против чемпиона. Посмотрим, чем сегодня ответит Ковальчук, удивит ли он визави. Травмы подкосили Брест, но возможное возвращение Габи Кики может вселить уверенность в команду. Правда, команде не поможет Александр Нойок, который из-за перебора желтых карточек дисквалифицирован.
Задача у брестчан довольно простая, «Динамо» удовлетворит любой ничейный результат. Даже проигрыш 0:1 выведет команду в финал.
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29 апреля пройдут вторые полуфинальные игры Кубка Беларуси по футболу. В Солигорске «Шахтер» принимает «Динамо-Брест».
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