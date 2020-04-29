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Новости экономики за 29.04.2020
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сколько нефти и из каких источников поступит на отечественные НПЗ в мае? Кому пересчитают пенсии, и как изменились правила выдачи микрозаймов? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.
БЕЛАРУСЬ В ТОП-10 СТРАН ЭКСПОРТЕРОВ СЛИВОЧНОГО МАСЛА
Еще одно впечатляющее достижение могут записать в свой актив отечественные сельхозпроизводители. Беларусь вошла в мировую десятку крупнейших экспортеров сливочного масла. Совсем немного уступая Дании, наша страна расположилась на седьмой строке.
С небольшим отставанием за нами идет Польша и со значительным – замыкающие десятку Великобритания и Финляндия. Что касается вершины рейтинга, то там традиционные лидеры отрасли – Новая Зеландия, Ирландия и Нидерланды.
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Новости Беларуси. Сколько нефти и из каких источников поступит на отечественные НПЗ в мае? Кому пересчитают пенсии, и как изменились правила выдачи микрозаймов?...
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