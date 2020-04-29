Источник материала: ОНТ

Огромная озоновая дыра над Арктикой самостоятельно затянулась, сообщает Twitter Службы мониторинга атмосферы Коперника.

В посте сказано, что дыра образовалась в марте этого года. Ее площадь достигала почти миллион квадратных километров (от Гудзонова залива в Канаде до арктических островов в России).

По информации источника, озоновая дыра возникла не по вине человека, а в результате мощного полярного вихря.

Отмечается, что озоновая дыра над Антарктидой в 25 раз больше, чем эта над Арктикой.

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