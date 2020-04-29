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Фёдор Повный о передаче земли с воинских захоронений во Всехсвятский храм: «Происходит полный переворот сознания»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Капсулы с землей, собранной на полях воинской славы в Гомельской области, 29 апреля переданы для размещения в крипте храма-памятника в честь Всех Святых в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Международная акция «Во славу общей Победы», длившаяся без малого год, вошла в свою финальную стадию. Размещение мемориальных капсул в крипте храма Всех Святых 9 мая станет частью празднований 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Для передачи памятных капсул в столицу было выбрано одно из самых знаковых мест в истории освобождения Беларуси.
Александр Добриян, корреспондент:
Памятный знак в честь операции «Багратион». Скромная точка на карте, но ключевая в истории нашей страны. Семиметровый монумент в Светлогорском районе возвели всего шесть лет назад к 70-летию начала наступления.
Освобождение Синеокой вовсе не было победным маршем: за свободу Беларуси в тяжелых боях своими жизнями заплатили свыше 400 тысяч советских солдат.
Изяслав Котляров, житель Светлогорска:
75-я годовщина Победы не просто очередная круглая дата, это переломный момент. Мы вступаем в новую эпоху, в которой, к сожалению, уже не будет живых очевидцев тех событий.
Земля – единственный, но вовсе не немой свидетель страшных дней, она расскажет правду будущим поколениям белорусов, – уверен настоятель прихода храма Всех Святых города Минска Протоиерей Федор Повный.
Протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода Минска:
За 9 месяцев акция «Во славу общей Победы» превратилась в настоящее общенациональное движение, объединившее тысячи людей по всей стране. Белорусы не просто посещали захоронения и памятные места. Без лишних призывов и зачастую на чистом энтузиазме благоустраивали захоронения и ремонтировали мемориалы. К процессу подключился даже крупный бизнес.
Геннадий Соловей, председатель Гомельского областного исполнительного комитета:
Финальный аккорд акции «Во славу Победы» прозвучит совсем скоро. Размещение в крипте храма Всех Святых мемориальных капсул, прибывших в Минск со всех уголков Беларуси, станет важной частью торжественных мероприятий в дни празднования 75-й годовщины Победы.
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Фёдор Повный о передаче земли с воинских захоронений во Всехсвятский храм: «Происходит полный переворот сознания»
Новости Беларуси. Капсулы с землей, собранной на полях воинской славы в Гомельской области, 29 апреля переданы для размещения в крипте храма-памятника в честь Всех...
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