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Фёдор Повный о передаче земли с воинских захоронений во Всехсвятский храм: «Происходит полный переворот сознания»

29.04.2020 18:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Капсулы с землей, собранной на полях воинской славы в Гомельской области, 29 апреля переданы для размещения в крипте храма-памятника в честь Всех Святых в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фёдор Повный о передаче земли с воинских захоронений во Всехсвятский храм: «Происходит полный переворот сознания»

Международная акция «Во славу общей Победы», длившаяся без малого год, вошла в свою финальную стадию. Размещение мемориальных капсул в крипте храма Всех Святых 9 мая станет частью празднований 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Для передачи памятных капсул в столицу было выбрано одно из самых знаковых мест в истории освобождения Беларуси.

Какое именно, знает наш коллега Александр Добриян.

Фёдор Повный о передаче земли с воинских захоронений во Всехсвятский храм: «Происходит полный переворот сознания»

Александр Добриян, корреспондент:
Белорусская земля хранит память о сотнях тысяч героев. Только в Гомельской области 998 официальных мест захоронений воинов Второй мировой войны. Почти 200 тысяч солдат, известных и безымянных. Отныне частичка каждого из них станет частью крипты храма-памятника в честь Всех Святых города Минска. Место передачи капсул с землей, собранной в местах воинской славы, выбрано не случайно: именно отсюда начиналось окончательное освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Фёдор Повный о передаче земли с воинских захоронений во Всехсвятский храм: «Происходит полный переворот сознания»

Памятный знак в честь операции «Багратион». Скромная точка на карте, но ключевая в истории нашей страны. Семиметровый монумент в Светлогорском районе возвели всего шесть лет назад к 70-летию начала наступления.

Фёдор Повный о передаче земли с воинских захоронений во Всехсвятский храм: «Происходит полный переворот сознания»

Освобождение Синеокой вовсе не было победным маршем: за свободу Беларуси в тяжелых боях своими жизнями заплатили свыше 400 тысяч советских солдат.

Фёдор Повный о передаче земли с воинских захоронений во Всехсвятский храм: «Происходит полный переворот сознания»

Изяслав Котляров, житель Светлогорска:
Это не просто инсценировка, это оживление. Живое воплощение тех событий. Передача капсул с землей мест героических никого не может оставить не то что равнодушным, она просто душу трогает до слез.

Фёдор Повный о передаче земли с воинских захоронений во Всехсвятский храм: «Происходит полный переворот сознания»

75-я годовщина Победы не просто очередная круглая дата, это переломный момент. Мы вступаем в новую эпоху, в которой, к сожалению, уже не будет живых очевидцев тех событий.

Фёдор Повный о передаче земли с воинских захоронений во Всехсвятский храм: «Происходит полный переворот сознания»

Земля – единственный, но вовсе не немой свидетель страшных дней, она расскажет правду будущим поколениям белорусов, – уверен настоятель прихода храма Всех Святых города Минска Протоиерей Федор Повный.

Фёдор Повный о передаче земли с воинских захоронений во Всехсвятский храм: «Происходит полный переворот сознания»

Протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода Минска:
Происходит полный переворот сознания, ведь в крипте храма-памятника всегда Пасха, потому что эти пылинки их праха свидетельствуют не только об их подвиге, но и о вечной жизни (подробнее здесь).

Фёдор Повный о передаче земли с воинских захоронений во Всехсвятский храм: «Происходит полный переворот сознания»

За 9 месяцев акция «Во славу общей Победы» превратилась в настоящее общенациональное движение, объединившее тысячи людей по всей стране. Белорусы не просто посещали захоронения и памятные места. Без лишних призывов и зачастую на чистом энтузиазме благоустраивали захоронения и ремонтировали мемориалы. К процессу подключился даже крупный бизнес.

Фёдор Повный о передаче земли с воинских захоронений во Всехсвятский храм: «Происходит полный переворот сознания»

Геннадий Соловей, председатель Гомельского областного исполнительного комитета:
Вы знаете, сами организации приходят и наводят порядок. Делают маленькие реконструкции, приводят в соответствие все эти мемориальные комплексы, памятники и обелиски. Самое главное, что и даже наша молодежь в этом активно принимает участие.

Фёдор Повный о передаче земли с воинских захоронений во Всехсвятский храм: «Происходит полный переворот сознания»

Финальный аккорд акции «Во славу Победы» прозвучит совсем скоро. Размещение в крипте храма Всех Святых мемориальных капсул, прибывших в Минск со всех уголков Беларуси, станет важной частью торжественных мероприятий в дни празднования 75-й годовщины Победы.

Люди в материале: Александр Добриян, Изяслав Котляров, Федор Повный, Геннадий Соловей

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Капсулы с землей, собранной на полях воинской славы в Гомельской области, 29 апреля переданы для размещения в крипте храма-памятника в честь Всех...
 
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