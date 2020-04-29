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В Гомеле оперативники накрыли подпольный завод по изготовлению анаболиков
Источник материала: БTПомочь нарастить мышечную массу и не забыть о собственных интересах. В Гомеле оперативники накрыли подпольный завод по изготовлению анаболиков. Химиком оказался местный житель, а его деятельность попала под статью "Незаконный оборот сильнодействующих веществ".
В милиции говорят, что наша страна, можно сказать, изменила квалификацию. Теперь Беларусь не только площадка для реализации допинга, но и платформа для его производства. Куда и какими путями подозреваемый сбывал препараты, расскажет Елизавета Лакотко.
Сдать жилье в аренду легко, а вот уследить, какие интересы преследуют съемщики, получится не у каждого владельца. Например, хозяин дома в Гомеле был не в курсе, что арендатор организовал в коттедже лабораторию по изготовлению анаболиков. Создание подпольного производства стероидов наказуемо и попадает под статью "Незаконный оборот сильнодействующих веществ". 39-летний химик задержан.
Дмитрий Чертков, начальник УНиПТЛ УВД Гомельской области: "Проблема использования в незаконном обороте стероидов становится все актуальнее. Если раньше наша страна являлась только страной-транзитницей и рынком сбыта таких веществ, то в настоящее время Беларусь стала страной-производителем для бытовой сети потребителей как внутри государства, так и за его пределами. Следует отметить, что применение допинговых препаратов вызывает нарушение гормональных функций и может привести ко многим серьезным заболеваниям и психическим расстройствам организма".
Побочных действий у стероидов море. А вот какая реакция организма могла быть на вещества подпольного производства, остается только гадать. Искать продукцию завода долго не пришлось. Куда не глянь - повсюду ампулы, блистеры и пакеты с таблетками. Сообщается, что всего из незаконного оборота оперативники изъяли свыше 23 тысяч изделий. Предварительно установлены и пути сбыта допинга - подозреваемый отправлял товар клиентам почтой как внутри страны, так и в Россию.
Биография подозреваемого пока покрыта тайной, в интересах следствия информацию не разглашают. Известно только, что мужчина не судим, по образованию не химик. Вероятно самоучка. Без ответа остаются вопросы, кто входил в круг потребителей и как долго работал завод.
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Помочь нарастить мышечную массу и не забыть о собственных интересах. В Гомеле оперативники накрыли подпольный завод по изготовлению анаболиков. Химиком оказался...
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