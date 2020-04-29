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Кому - война? В апреле у бухгалтера идеологического отдела Борисовского райисполкома выросла зарплата в 1,5 раза
Источник материала: Партизан
Соискателю вакантного места бухгалтера в отделе идеологической работы и по делам молодежи Борисовского райисполкома предлагается зарплата в 400 рублей в месяц, но уточняется, что с апреля зарплата повысится до 600-700 рублей.
Это следует из списка вакансий, опубликованного 15 апреля 2020 года на сайте райисполкома. Интересно отметить, что апрельское повышение зарплат коснулось только счетного работника идеологического отдела, пишет
Потому как в Управлении образования райисполкома, куда в отличие от идеологии требуется бухгалтер с высшим , а не со средним специальным образованием, зарплата предлагается на уровне 450 рублей без всяких апрельских заманух.
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Кому - война? В апреле у бухгалтера идеологического отдела Борисовского райисполкома выросла зарплата в 1,5 раза
Соискателю вакантного места бухгалтера в отделе идеологической работы и по делам молодежи Борисовского райисполкома предлагается зарплата в 400 рублей в месяц, но...
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