Кому - война? В апреле у бухгалтера идеологического отдела Борисовского райисполкома выросла зарплата в 1,5 раза













ex-press.by Это следует из списка вакансий, опубликованного 15 апреля 2020 года на сайте райисполкома. Интересно отметить, что апрельское повышение зарплат коснулось только счетного работника идеологического отдела, пишет









Потому как в Управлении образования райисполкома, куда в отличие от идеологии требуется бухгалтер с высшим , а не со средним специальным образованием, зарплата предлагается на уровне 450 рублей без всяких апрельских заманух.











