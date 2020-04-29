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Япона мать. Над фильмом о Чебурашке помимо японцев, работали граждане Южной Кореи, Беларуси и России

29.04.2020 18:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Что японцы сотворили с Чебурашкой и почему «Союзмультфильм» захотел вернуть права на героя

Япона мать. Над фильмом о Чебурашке помимо японцев, работали граждане Южной Кореи, Беларуси и России
Кадр: мультфильм «Чебурашка»
Чебурашка — главный персонаж советской мультипликации, которого, проводя аналогию с Соединенными Штатами, прозвали «нашим Микки-Маусом». И дело не столько в огромных ушах, сколько в популярности и культурном влиянии персонажа на советскую и постсоветскую культуру. Чебурашка стал героем анекдотов, был талисманом сборной России на Олимпийских играх и объектом концептуального искусства, его отправляли в космос, его песня вшита в сознание каждого постсоветского гражданина на уровне культурного кода, в честь него неофициально называли советский военно-транспортный самолет и официально — реактивную систему залпового огня в ДНР, он превратился в символ протестов в Армении и вообще прославился на весь мир, да так, что в некоторых странах его считают местным творением. К несчастью, фанатичная любовь порождает и ревность — и Чебурашка не стал исключением. «Лента.ру» разобралась, почему «Союзмультфильм» грозится столкнуть правительства России и Японии из-за Чебурашки, что об этом думает его создатель и при чем тут Курилы.

Советский БоДжек

Чебурашка родился в 1966 году как второстепенный персонаж детской сказки о крокодиле Гене писателя Эдуарда Успенского, который впоследствии окружил появление персонажа мифами: в предисловии к книге автор рассказывал почти милновскую историю о том, что Чебурашкой в его детстве называлась непонятная плюшевая игрушка, прообраз которой было трудно определить. В комментариях прессе Успенский говорил иное — что персонаж появился из-за маленькой племянницы его приятеля, писателя Феликса Камова, надевшей шубу не по размеру и «чебурахнувшейся» в ней. Первый рисованный образ персонажа отличен от общеизвестного — в диафильме 1969 года «Крокодил Гена» художник Борис Степанцев изобразил Чебурашку ловким зверьком с большим пушистым полосатым хвостом. Параллельно с диафильмом за экранизацию сказки про крокодила взялся режиссер-мультипликатор Роман Качанов, и для кукольного мультфильма художник-постановщик Леонид Шварцман создал известного всему миру глазастого и лопоухого Чебурашку. Советы ему при этом давал Юрий Норштейн — к примеру, предложил сделать персонажа коротколапым.

Качанова, как и Успенского, этот персонаж интересовал мало — режиссер признавался, что ему куда больше понравился город, в котором антропоморфные животные соседствуют с людьми (привет, «Конь БоДжек»!). И, кстати, звериный облик главных героев действительно играет активную роль в сюжете мультфильмов — в серии с пионерами Гену и Чебурашку насмешливо и даже по-ксенофобски посылают в живой уголок, а в эпизоде про Шапокляк кому как не животным в первую очередь выступать ярыми противниками загрязнения природы человеком?

После выхода первого мультфильма авторам стало ясно, что крокодил Гена, как и город с очеловеченными животными — не главное, потому что зрителям полюбился именно Чебурашка. Вторая лента была создана в 1971 году с заглавным героем в названии. Последующие мультфильмы «Шапокляк» и «Чебурашка идет в школу» вышли с промежутком почти в десять лет — в 1974-м и 1983 году соответственно. После этого «Союзмультфильм» больше не выпускал анимационных лент с Геной и Чебурашкой в главных ролях, однако персонажи отправились гулять по планете — в частности, стали популярными кукольными героями шведской передачи «Друттен и Гена». Там у них были совсем другие характеры, а зрители якобы даже не подозревали об их советском происхождении.

После распада СССР вокруг Чебурашки развернулась борьба за авторские права. Успенский, автор книг и соавтор сценария мультфильмов, в 1994-м учредил компанию ООО «Чебурашка» и присвоил себе права как на литературный персонаж, так и на его образ в анимационных лентах, что не понравилось Шварцману. Тот неоднократно судился с писателем, который намеревался продавать права на героя различным компаниям со всего мира. Художнику, однако, так и не удалось доказать свое авторство. Многие предприниматели, использовавшие образ мультяшного Чебурашки, платили и Успенскому, и Шварцману — к примеру, так сделала Bosco, создавая олимпийскую форму для сборной России. Однако в истории с Японией этот конфликт об авторских правах никакой роли не сыграл.

Чебурашка айнанэ

Признание Чебурашки в Японии, которая после Второй мировой войны с ходом вестернизации оказалась захвачена культурой каваий, было только вопросом времени: одинокий, неуклюжий и чрезвычайно милый персонаж по всем параметрам подходил для того, чтобы превратиться в юру-кяра какой-нибудь префектуры страны. Заключив договор с «Союзмультфильмом», японцы взялись за возрождение Чебурашки, сперва выпустив анимационный сериал по мотивам мультфильмов Качанова. «Чебурашка Арэрэ?» (или «Это что за Чебурашка?») вышел в 2009 году в 26 сериях по две минуты. Это простенькие комичные зарисовки из совместной жизни крокодила Гены и Чебурашки, при общей несерьезности в некоторых моментах удивительно лиричные: Гена в одном из эпизодов между рыбалкой и жонглированием яблоками внезапно задается вопросом о том, что такое счастье, или печалится из-за человеческих страданий, историями которых переполнена печатная пресса (поэтому в основном в мультсериале Гена читает книжки).


Мультипликаторы не просто использовали образы героев, но и постарались перенести другие элементы из оригинального мультфильма — советские весы, названия на кириллице, второстепенных персонажей льва Чандра и девочку Галю и, конечно же, Шапокляк. Любопытно, что Гена, который и в советских мультфильмах выступал некой патерналистской фигурой для Чебурашки, в японском сериале совсем уж становится его флегматичным отцом, а Чебурашка больше напоминает любопытного и активного ребенка.

Может быть, счастье скрывается где-нибудь за поворотами будущих дней? Хоть все и гонятся за ним, пытаются поймать, оно никому не дается

«Чебурашка Арэрэ?»

Полнометражная кукольная версия режиссера Макото Накамуры, снятая в 2010 году, начинается с оммажа творению Качанова — полноценного, покадрового ремейка «Крокодила Гены» 1969-го. В картину также вошли новые эпизоды «Чебурашка и цирк» и «Совет Шапокляк: Грустный фокусник». Сделаны они в тех же стиле, темпе и общей атмосфере, что и оригинал — за просмотром мультфильма с русским дубляжом может и не возникнуть мысли, что это произведение японских мультипликаторов. При этом в «Чебурашке» 2010 года появляются новые яркие персонажи — директор цирка, мечтающая о карьере акробата девочка Маша, грустный пожилой фокусник. В отличие от «Арэрэ», здесь Чебурашка вновь становится застенчивым и слегка неуклюжим, а Шапокляк приобретает еще более демонические джокерские черты.

Над фильмом, помимо японцев, работали граждане Южной Кореи, Беларуси и России. Как рассказывал художник-постановщик проекта, белорусский режиссер Михаил Тумеля, работа велась так: первый вариант сценария написали японцы, позже российский режиссер-мультипликатор Михаил Алдашин (второй художник-постановщик) вносил в него коррективы и устранял неточности. Команда российско-белорусских специалистов делала чертежи декораций, кукол и мелких предметов, «поскольку корейцы и японцы просто не знают, как многие вещи у нас выглядят». По словам Тумели, за максимальное соответствие оригиналу радели именно японские продюсеры и режиссер проекта.



До широкого российского проката полнометражка в этом варианте не добралась, однако в 2013-м Накамура создал другую версию — ремейк «Крокодила Гены» из нее убрали, но добавили целый эпизод «Чебурашка в зоопарке». Тогда «Союзмультфильм» спохватился — заявил, что прокат картины в России нарушает исключительные права студии на классические отечественные ленты. Минкульт по просьбе студии аннулировал прокатное удостоверение, с чем был откровенно несогласен Успенский, который заявил: «Эти люди, которые считают, что нарушены их права, сами ничего не сделали. А японцы собрали прекрасную команду и создали замечательный фильм». Через несколько месяцев удостоверение мультфильму вернули.

«Российские паразиты»

К десятилетию выхода полнометражной картины японцы сняли четырехминутную короткометражку, в которой Гена и Чебурашка, пытаясь привлечь внимание посетителей зоопарка, переодеваются в костюмы пингвинов, зайцев и панд, после чего выясняют, что лучше всего для народной любви оставаться собой, поэтому Гена играет на гармони, а Чебурашка ему подтанцовывает. После появления мультика на YouTube председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева заявила, что студия намерена вернуть переданные на мультфильм и героев права, поскольку у российской и японской сторон существуют серьезные разногласия о сроках действия договора (до 2023 года) и его условиях.

Японская компания Cheburashka Project LLP, ныне обладающая сублицензией на образ Чебурашки, ответила, что приняла претензии российской стороны к сведению и готова к переговорам, хотя пока не получала каких-либо предложений. В компании подчеркнули, что договор о монопольной лицензии на Чебурашку был продлен в 2015 году и сейчас сохраняет свою силу. По условиям сделки, заключенной 15 лет назад, японцы получили исключительную («Союзмультфильм» лишился при этом права выдавать ее другим компаниям) лицензию на мультфильмы и образы персонажей на территории всех государств, кроме бывшего Советского Союза.


За права «Союзмультфильму» заплатили 30 тысяч долларов и обязались начислять 40 процентов средств, полученных с кассовых сборов. Договор не предусматривал дохода с сувениров (которые в Японии весьма популярны). Претензия студии заключалась в том, что в 2014-м, через десять лет после заключения договора, они получили только 16 тысяч долларов, тогда как обороты сувенирной и мерчендайзинговой продукции составляют несоизмеримо большие суммы. Проще говоря, в «Союзмультфильме» увидели, что заключили невыгодную сделку, потребовали все поменять и даже пригрозили вынести этот вопрос на межправительственный уровень.

Нельзя сказать, что японские продюсеры неуважительно отнеслись к советскому наследию, — помимо сделки с «Союзмультфильмом» они получили разрешение у всех, кто вообще считал себя правообладателями Чебурашки. Шварцман, споривший с Успенским о правах, выступил художественным консультантом ленты, а писатель, по его же словам, получил от японцев три миллиона долларов. Однако боевой настрой студии и готовность «вынести вопрос на межправительственный уровень» уже вынудила прессу сравнивать борьбу за Чебурашку с отстаиванием Курильских островов.

При этом российские культурные деятели не то чтобы стоят на стороне «Союзмультфильма» в этом вопросе. Когда-то посоветовавший сделать Чебурашку коротколапым Норштейн, подчеркивая, что не знает условий договора, поделился мнением о другой стороне вопроса: «Если речь идет о том, чтобы получить персонажей обратно и с ними делать новое кино, то, зная нравы Юлианы Слащевой, а она — человек не моего круга совершенно мне посторонний, могу предсказать результат — на примере картины "Каникулы в Простоквашино". Сделано огромное количество коротких фильмов. Может быть, мне попались не самые лучшие, но в смысле художественной эстетики и развития персонажей — это чума».

На основе этой работы могу сказать, что если дело пойдет точно также с «Чебурашкой», то мы будем иметь художественную серо-зеленую муть. Ничего другого

Юрий Норштейн

Сын Качанова, режиссер Роман Качанов, высказал схожую мысль с использованием более красочной лексики: «Хорошо, что сейчас российские бездарные паразиты не могут сделать соответствующее их таланту и жадности говнопродолжение. Уж лучше японцы. Хотя, по уму, ни тем, ни другим не стоило браться. Это не их уровень».

Леонид Шварцман, единственный оставшийся в живых из основного творческого коллектива, создававшего советский мультфильм, отметил, что относится к полнометражной ленте о Чебурашке «как к довольно высококвалифицированной работе, пропагандирующей наши популярные фильмы»: «То, что они делают фильмы, и делают их высокопрофессионально, по своим сценариям, меня не беспокоит. Наоборот, это пропаганда нашего творчества, наших фильмов. Я знаю, что Чебурашка очень любим в Японии».

История вокруг Чебурашки невероятным образом оказалась зеркальна сюжету самого мультика: неприметный и никому ненужный, забытый в коробке из-под апельсинов герой находит верных друзей и обретает любовь зрителя. Более того, история эта циклична: изначально Чебурашка едва ли претендовал на главную роль, однако после первой советской премьеры стал невероятно популярен. Проблема в том, что, несмотря на регулярное появление его образа на сувенирах, на митингах и на орудиях убийства, последний отечественный полнометражный мультфильм о Чебурашке вышел в далеком 1983 году. Десять лет назад ушастый герой, благодаря кропотливой работе японских мультипликаторов, пережил ревайвал — и сегодня каждая дворняжка вновь хочет подавать Чебурашке лапу.
 
 
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Что японцы сотворили с Чебурашкой и почему «Союзмультфильм» захотел вернуть права на героя
 
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