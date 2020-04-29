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В чем заключается ложь? "Роснефть" подаст в суд на Би-би-си из-за публикации о дочери Путина

29.04.2020 21:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Корпорация "Роснефть" подаст в суд на Би-би-си из-за публикации о создании при её участии генетического центра.

Корпорация "Роснефть" подаст в суд на Би-би-си из-за публикации о создании при её участии генетического центра. В сообщении компании говорится, что сообщение Би-би-си "содержит в себе ни на чём не основанную ложь в отношении Компании и лиц, непричастных к данному проекту". В чём именно заключается ложь и какие лица имеются в виду, не сказано.



Русская служба Би-би-си в среду написала, что в России будет создан крупный центр комплексных исследований в области генетических технологий и генетического редактирования. Его ключевым инвестором станет корпорация "Роснефть", а в его руководство, как ожидается, войдёт Мария Воронцова, предполагаемая старшая дочь президента Владимира Путина.

Утверждается, что "Роснефть" может потратить на эти цели до 1 миллиарда долларов. В начале марта вице-премьер Татьяна Голикова и глава нефтяной компании "Роснефть" Игорь Сечин подписали соглашение о сотрудничестве. В соглашении говорится, что к 2027 году Россия должна стать одним из лидеров в развитии генетических технологий в мире.

"Роснефти" поручено создать центр генетических исследований. Это автономная некоммерческая организация "Российские генетические технологии". 28 апреля, как пишет Би-би-си, она была зарегистрирована по адресу офиса "Роснефти" в Москве.

Директором центра стал биолог и советник Игоря Сечина Константин Северинов. Как утверждает Би-би-си, Сечин возглавит наблюдательный совет центра, а в его состав войдёт Воронцова. В "Роснефти" это прямо не подтвердили.

Анонимный собеседник Би-би-си назвал центр "проектом дочки президента". О том, что Мария Воронцова – дочь Путина, сообщали многие СМИ, сам он даже в ответ на прямые вопросы родство не подтверждал, но и не опровергал.

Мария Воронцова – по специальности эндокринолог, кандидат наук. Ранее Русская служба Би-би-си публиковала расследование о бизнесе Воронцовой, которая, как утверждается, является совладелицей акционерного общества "Новая медицинская компания", которое займётся созданием "многофункционального медицинского комплекса" в Ленинградской области.

В апреле прошлого года указом президента включена в состав совета по реализации федеральной программы развития генетических технологий.
Летом прошлого года, как писало агентство Bloomberg, Воронцова участвовала во встрече с ведущими российскими генетиками. Она была посвящена проблеме редактирования ДНК человека.
 
 
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Корпорация "Роснефть" подаст в суд на Би-би-си из-за публикации о создании при её участии генетического центра.
 
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