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В Беларуси прорабатываются поставки масок на экспорт
Источник материала: ОНТ
Запас масок на сегодняшний день создан очень большой, с переизбытком, внутренний спрос полностью удовлетворён. Именно поэтому и руководство предприятий (в частности, при посещении в Бобруйске), и местные власти из разных регионов страны неоднократно обращались с Президенту с просьбой разрешить экспорт этого товара.
Тем более и спрос имеется – такие запросы от других стран поступали неоднократно. Решения приняты – и сегодня уже прорабатываются поставки масок на экспорт.
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Запас масок на сегодняшний день создан очень большой, с переизбытком, внутренний спрос полностью удовлетворён. Именно поэтому и руководство предприятий (в...
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