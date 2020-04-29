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В Беларуси прорабатываются поставки масок на экспорт

29.04.2020 20:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Беларуси прорабатываются поставки масок на экспорт

Запас масок на сегодняшний день создан очень большой, с переизбытком, внутренний спрос полностью удовлетворён. Именно поэтому и руководство предприятий (в частности, при посещении в Бобруйске), и местные власти из разных регионов страны неоднократно обращались с Президенту с просьбой разрешить экспорт этого товара

Тем более и спрос имеется – такие запросы от других стран поступали неоднократно. Решения приняты – и сегодня уже прорабатываются поставки масок на экспорт.

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Запас масок на сегодняшний день создан очень большой, с переизбытком, внутренний спрос полностью удовлетворён. Именно поэтому и руководство предприятий (в...
 
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