В Беларуси прорабатываются поставки масок на экспорт

Источник материала: ОНТ

Запас масок на сегодняшний день создан очень большой, с переизбытком, внутренний спрос полностью удовлетворён. Именно поэтому и руководство предприятий (в частности, при посещении в Бобруйске), и местные власти из разных регионов страны неоднократно обращались с Президенту с просьбой разрешить экспорт этого товара.

Тем более и спрос имеется – такие запросы от других стран поступали неоднократно. Решения приняты – и сегодня уже прорабатываются поставки масок на экспорт.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram