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В Германии группа неизвестных с ножами напала на прохожих: ранены 4 человека

30.04.2020 06:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Германии. В Германии группа злоумышленников, вооруженных ножами, напала на прохожих. Инцидент произошел в городе Ханау, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии группа неизвестных с ножами напала на прохожих: ранены 4 человека

В результате происшествия пострадали четыре человека. Их доставили в ближайшую больницу.

В Германии группа неизвестных с ножами напала на прохожих: ранены 4 человека

Правоохранители задержали двух нападавших 23 и 29 лет. Остальным преступникам удалось скрыться. Полиции пришлось развернуть масштабную операцию по поиску злоумышленников. По словам свидетелей, нападавших было от 5 до 7 человек. Мотивы преступников неизвестны. Ведется расследование.

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Новости Германии. В Германии группа злоумышленников, вооруженных ножами, напала на прохожих. Инцидент произошел в городе Ханау, сообщили в программе Новости «24...
 
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