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В Германии группа неизвестных с ножами напала на прохожих: ранены 4 человека
Источник материала: СТВ
Новости Германии. В Германии группа злоумышленников, вооруженных ножами, напала на прохожих. Инцидент произошел в городе Ханау, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате происшествия пострадали четыре человека. Их доставили в ближайшую больницу.
Правоохранители задержали двух нападавших 23 и 29 лет. Остальным преступникам удалось скрыться. Полиции пришлось развернуть масштабную операцию по поиску злоумышленников. По словам свидетелей, нападавших было от 5 до 7 человек. Мотивы преступников неизвестны. Ведется расследование.
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Новости Германии. В Германии группа злоумышленников, вооруженных ножами, напала на прохожих. Инцидент произошел в городе Ханау, сообщили в программе Новости «24...
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