ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Сирии взорвалась цистерна с горючим. Погибли 40 человек, около 50 ранены

30.04.2020 06:52 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Сирии. В результате мощного взрыва на севере Сирии погибли 40 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сирии взорвалась цистерна с горючим. Погибли 40 человек, около 50 ранены

На одной из самых оживленных улиц города Африна взорвалась цистерна с горючим. Около 50 местных жителей были ранены. Среди погибших и пострадавших оказались женщины и дети.

В Сирии взорвалась цистерна с горючим. Погибли 40 человек, около 50 ранены

На месте происшествия продолжают работать бригады медиков и спасателей. Серьезный ущерб нанесен окрестным зданиям и автомобилям, которые были припаркованы неподалеку от места ЧП. Полиция пытается выяснить, кто несет ответственность за случившееся.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Сирии. В результате мощного взрыва на севере Сирии погибли 40 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На одной из самых оживленных улиц...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ондатру заметили в Минске на Парниковой. На людей внимания она не обращает
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
30.04.2020
Mir24.TV Belarus
Слуцк Город

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика