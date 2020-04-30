Повышение пособий и пенсий, скидки на проезд что еще ждет белорусов в мае

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Увеличивается БПМ

Как сообщал Myfin.by , согласно постановлению Минтруда и соцзащиты от 23 апреля №38, бюджет прожиточного минимума с 1 мая в расчете на месяц установлен в размере 246,78 рубля. Он больше на 2,9% по сравнению с действующим с 1 февраля по 30 апреля.

Вырастут детские пособия

В Беларуси с 1 мая увеличивается размер детских пособий и других социальных выплат в связи с повышением бюджета прожиточного минимума.

Соответственно БМП вырастут в том числе госпособия семьям, воспитывающим детей.

Единовременное пособие при рождении первого ребенка, в частности, составит 2467,8 рубля, при рождении второго и последующих детей – 3454,92 рубля.



фото: Myfin.by

Повысятся минимальные пенсии

С 1 мая вырастут и минимальные трудовые и социальные пенсии, которые связаны с бюджетом прожиточного минимума.

Так, социальная пенсия по возрасту увеличится с 119,94 до 123,39 рубля.

Вырастут и надбавки, повышения к пенсиям и доплаты людям 75 лет и старше. Повысятся также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.

Увеличен минимальный потребительский бюджет

В Беларуси минимальный потребительский бюджет на одного члена семьи из четырех человек с 1 мая по 31 июля в расчете на месяц составит 406,04 рубля (до этого 374,89 рубля).

Согласно постановлению Минтруда, среднедушевой минимальный потребительский бюджет молодой семьи из трех человек составит 437,84 рубля; трудоспособного населения – 513,77; пенсионеров – 398,4; детей в возрасте до 3 лет – 340,01, от 3 до 6 лет – 434,64, от 6 до 18 лет – 441,79.

Скидка 50% на проезд для пенсионеров

С мая для пенсионеров начинает действовать скидка 50% на оплату проезда в поездах региональных линий экономкласса.





фото: Myfin.by

Белорусы смогут бесплатно узнавать о своих долгах банкам

С 1 мая белорусы смогут бесплатно как минимум раз в месяц узнавать о своей задолженности перед банками , в том числе о сумме основного долга, процентах и штрафах/пенях.

Появится и ряд других нововведений.

Согласно обновленной инструкции, закреплен запрет на взимание банком с кредитополучателя платежей (комиссионных и других), связанных с обязательством банка по предоставлению кредита. Все расходы, связанные с предоставлением и возвратом кредита, должны быть включены в процентную ставку.





фото: Myfin.by

Беларусбанк изменяет комиссию по ряду операций с картами

С 1 мая Беларусбанк повышает комиссию за просмотр баланса в устройствах Белагропромбанка и БПС-Сбербанка . Комиссия вырастет с 0,2 рубля, 0,1 доллара/евро, 6 российских рублей до 0,35 рубля, 0,2 доллара/евро, 10 российских рублей соответственно.

Также повысится комиссия за перевыпуск банковской карты в случае потери.

Полная оплата за отопление и газ для не занятых в экономике

Не занятые в экономике трудоспособные белорусы с 1 мая должны будут полностью оплачивать отопление и газ.

фото: Myfin.by

Подорожают сигареты

Подорожают некоторые марки сигарет, в том числе производства Гродненской табачной фабрики «Неман». Так, в частности, на 5-10 копеек вырастут цены на ряд сигарет Pall Mall, на 11 копеек подорожают некоторые виды Kent.

Повысит цены и «Табак-инвест» на часть своей продукции, а «Беларусьторг» – на ввозимые сигареты.