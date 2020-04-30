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Повышение пособий и пенсий, скидки на проезд что еще ждет белорусов в мае
Источник материала: Myfin
Увеличивается БПМ
Как сообщал
Вырастут детские пособия
В Беларуси с 1 мая
Соответственно БМП
вырастут в том
числе
Единовременное пособие при рождении первого ребенка, в частности, составит 2467,8 рубля, при рождении второго и последующих детей – 3454,92 рубля.
Повысятся минимальные пенсии
С 1 мая вырастут и
Так, социальная пенсия по возрасту увеличится с 119,94 до 123,39 рубля.
Вырастут и надбавки, повышения к пенсиям и доплаты людям 75 лет и старше. Повысятся также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.
Увеличен минимальный потребительский бюджет
В Беларуси
Согласно постановлению Минтруда, среднедушевой минимальный потребительский бюджет молодой семьи из трех человек составит 437,84 рубля; трудоспособного населения – 513,77; пенсионеров – 398,4; детей в возрасте до 3 лет – 340,01, от 3 до 6 лет – 434,64, от 6 до 18 лет – 441,79.
Скидка 50% на проезд для пенсионеров
С мая
для пенсионеров начинает действовать
скидка 50% на оплату проезда в поездах
региональных линий экономкласса.
Белорусы смогут бесплатно узнавать о своих долгах банкам
С 1 мая
белорусы
Появится и ряд других нововведений.
Согласно обновленной инструкции,
закреплен запрет на взимание банком с
кредитополучателя платежей (комиссионных
и других), связанных с обязательством
банка по предоставлению кредита. Все
расходы, связанные с предоставлением
и возвратом кредита, должны быть включены
в процентную ставку.
Беларусбанк изменяет комиссию по ряду операций с картами
С 1 мая
Также повысится комиссия за перевыпуск банковской карты в случае потери.
Полная оплата за отопление и газ для не занятых в экономике
Не занятые в экономике трудоспособные белорусы с 1 мая должны будут полностью оплачивать отопление и газ.
Подорожают сигареты
Подорожают некоторые марки сигарет, в том числе производства Гродненской табачной фабрики «Неман». Так, в частности, на 5-10 копеек вырастут цены на ряд сигарет Pall Mall, на 11 копеек подорожают некоторые виды Kent.
Повысит цены и «Табак-инвест» на часть своей продукции, а «Беларусьторг» – на ввозимые сигареты.
Источник: Myfin.by
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В Беларуси с 1 мая повышаются бюджет прожиточного минимума, а также пособия при рождении детей, минимальные трудовые и социальные пенсии. Пенсионеры получат скидку...
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