Международный день танца в Большом театре празднуют с #скучаем_без_сцены

Источник материала: ОНТ

С #скучаем_без_сцены отмечают сегодня Международный день танца. В соцсетях Большого театра только что завершилась бесплатная трансляция «Витовта».





Это подарок всем тем, кому после отмены балета-сенсации пришлось вернуть билеты. Солистам национальной труппы тоже не сидится. Покоряют зрителей в Интернете. Приглашают присоединиться к своим урокам.

Движение – жизнь! Поэтому танцуем там, где ноги сами в пляс идут: будь то лестничная площадка или лесопарковая зона. Сегодня всех «с нуля» классике учат звёзды – #мой_Большой. Премьер театра произвёл настоящий фурор в Сети – «горячее» видео.

Иван Савенков, ведущий солист балетной труппы Большого театра Беларуси: «Станка дома нет, но это не проблема. Есть же столешницы, подоконники. На гастролях приходится заниматься везде. Ровный пол – и то необязательно».

Сохранить фигуру гладиатора для «Спартака» – сверхзадача в новых условиях. «Тянет железо» ежедневно. Пока в Большом – без уроков и репетиций. Даже в «Пер Гюнте» внеплановый антракт. В трогательной постановке танцуют все. И «звёзды на пенсии».

Сергей Микель, балетмейстер-постановщик: «Основные силы бросим на май, когда уже труппа сможет работать, надеюсь, что полноценно, и мы всё-таки выйдем на финишную прямую, на выпуск этого спектакля. На данный момент готово процентов на 40. А премьера в начале июня».

Столь тихо в театре лишь в межсезонье. Современность диктует иные правила. В афишах ближайший балетный выход 22 мая. Заявлен «Ромео и Джульетта». «Самую печальную повесть на свете» таланты и их поклонники ожидают и делают это с радостью.

Вспоминается милые слова главной героини мюзикла «Моя прекрасная леди»: «Я танцевать хочу, я танцевать хочу...» Отметить праздник на сцене Большого театра – повезло, так повезло. Отпраздновать можно и дома. Устроить вечер плясок с родными или онлайн-батл с друзьями.

Танцуйте везде, танцуйте всегда, танцуйте со всеми – советуют звёзды. Следите в соцсетях главного театра страны за тем, как крутят фантастические пируэты. А всё-таки «воздушное искусство красоты» нужно смотреть вживую.

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