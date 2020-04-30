Тренер сборной СССР попал в число лучших в истории футбола

Источник материала: ОНТ

Тренер сборной СССР по футболу Валерий Лобановский был включен в десятку сильнейших специалистов в истории вида спорта по версии журнала FourFourTwo.

Лобановский со сборной СССР выходил в финал чемпионата Европы 1988 года, а также завоевал бронзовые медали Олимпиады-1976. На клубном уровне Валерий Васильевич восемь раз становился чемпионом СССР и пять – чемпионом Украины.

Возглавил рейтинг Алекс Фергюсон, бывший наставник «Манчестер Юнайтед». Шотландский специалист руководил «красными дьяволами» с 1986 по 2013 годы. Сэр Алекс стал самым титулованным британским тренером. «МЮ» под руководством Фергюсона 13 раз становился чемпионом Англии. Всего специалист завоевал 49 трофеев.

Также в топ-3 лучших тренеров вошли Ринус Михелс (привел сборную Голландии к победе на Евро-1988 и дал начало концепции «тотального футбола») и Йохан Кройфф (четырежды выиграл чемпионат Испании с «Барселоной»).

10 лучших тренеров в истории футбола по версии FourFourTwo:

Алекс Фергюсон Ринус Михелс Йохан Кройфф Билл Шенкли Хосеп Гвардиола Арриго Сакки Мэтт Басби Эленио Эррера Эрнст Хаппель Валерий Лобановский

Фото: ТАСС / Игорь Уткин

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