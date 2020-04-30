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Нефтепровод Гомель – Горки начнут строить в 2020 году. Как будут реализовывать проект?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Для диверсификации поставок нефти. В Беларуси в 2020 году начнут строить магистральный нефтепровод Гомель – Горки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инвестиционный проект планируется реализовать за четыре года. Распоряжение накануне подписал Президент Беларуси. Заказчик проектирования и строительства – «Гомельтранснефть «Дружба». Генеральная проектная организация и генподрядчик – «Белоруснефть».
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Новости Беларуси. Для диверсификации поставок нефти. В Беларуси в 2020 году начнут строить магистральный нефтепровод Гомель – Горки, сообщили в программе Новости «24...
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