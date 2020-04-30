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Более килограмма еды - бесплатно. Разыгрываем пять сетов от Gastrofest

30.04.2020 10:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

30 апреля в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить один из пяти пригласительных на новый «Gastrofest. Трио». Счастливчикам он достанется бесплатно, победители будут объявлены 6 мая.


Фото: предоставлено организаторами Gastrofest

Напомним, в приложении «Афиша TUT.BY» есть раздел «Розыгрыши билетов»: вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.

Итак, в розыгрыше участвуют пять пригласительных от «Gastrofest. Трио» на одну персону (еды вполне хватит на двоих). Вы сможете угоститься сетом в любом из заведений-участников или взять его на вынос. Принять участие в розыгрыше можно включительно до вторника, 5 мая, а призеров объявят в приложении «Афиши» в среду утром, 6 мая.

Пошаговая инструкция:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

С 23 апреля по 10 мая в Минске проходит новый «Gastrofest. Трио». Заведения-участники фестиваля предлагают сеты стоимостью 28 рублей. На этот раз еду можно не только съесть в заведении, но и взять навынос или заказать через партнеров фестиваля: Delivio, ENOT Delivery и 24eda. Так организаторы идут навстречу тем, кто стремится минимизировать социальные контакты. Стоимость сета на доставке выше — 34 рубля.

Имейте в виду, что сеты сытные — более килограмма еды. Одного гастрокомплекса легко хватит на две персоны.


Фото: предоставлено организаторами Gastrofest

«Gasrtofest.Трио» получил такое название из-за концепции присутствия в сете трех ингредиентов: креветок, фасоли и чеснока. Такая комбинация была выбрана организаторами совместно с главой Гильдии поваров и шеф-поваров Беларуси Александром Чикилевским.

Когда: 23 апреля — 10 мая
Где: в заведениях Минска и у вас дома
Сколько: 28 рублей (самовывоз и с собой), 34 рубля (доставка)

Участие в розыгрышах

Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов».

Нововведения доступны для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY» и для iOS.

>> скачать для iOS

>> скачать для Android

Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить пригласительные на новый Gastrofest

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Теги: Минск
 
 
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30 апреля в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить один из пяти пригласительных на новый «Gastrofest....
 
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