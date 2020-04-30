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Более килограмма еды - бесплатно. Разыгрываем пять сетов от Gastrofest
Источник материала: Tut.by
30 апреля в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить один из пяти пригласительных на новый
Напомним, в приложении «Афиша TUT.BY» есть раздел «Розыгрыши билетов»: вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.
Итак, в розыгрыше участвуют пять пригласительных от
С 23 апреля по 10 мая в Минске проходит новый «Gastrofest. Трио». Заведения-участники фестиваля предлагают сеты стоимостью 28 рублей. На этот раз еду можно не только съесть в заведении, но и взять навынос или заказать через партнеров фестиваля: Delivio, ENOT Delivery и 24eda. Так организаторы идут навстречу тем, кто стремится минимизировать социальные контакты. Стоимость сета на доставке выше — 34 рубля.
Имейте в виду, что сеты сытные — более килограмма еды. Одного гастрокомплекса легко хватит на две персоны.
«Gasrtofest.Трио» получил такое название из-за концепции присутствия в сете трех ингредиентов: креветок, фасоли и чеснока. Такая комбинация была выбрана организаторами совместно с главой Гильдии поваров и шеф-поваров Беларуси Александром Чикилевским.
Участие в розыгрышах
Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов».
Нововведения доступны для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY» и для iOS.
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30 апреля в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить один из пяти пригласительных на новый «Gastrofest....
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