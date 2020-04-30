В минском дворе Dodge наехал на ребенка

Источник материала: ОНТ

В Минске в одном из дворов по улице Грушевская автомобиль Dodge наехал на ребенка. Об этом информирует управление ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительным данным, ребенок 2016 года рождения выбежал из-за припаркованных машин и попал под «Додж», которым управлял водитель 1986 года рождения. В момент наезда родители пострадавшего малыша выходили из автомобиля.

У мальчика диагностировали ушиб голени.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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