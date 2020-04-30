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В минском дворе Dodge наехал на ребенка
Источник материала: ОНТ
В Минске в одном из дворов по улице Грушевская автомобиль Dodge наехал на ребенка. Об этом
По предварительным данным, ребенок 2016 года рождения выбежал из-за припаркованных машин и попал под «Додж», которым управлял водитель 1986 года рождения. В момент наезда родители пострадавшего малыша выходили из автомобиля.
У мальчика диагностировали ушиб голени.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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В Минске в одном из дворов по улице Грушевская автомобиль Dodge наехал на ребенка. Об этом информирует управление ГАИ ГУВД Мингорисполкома. По предварительным...
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