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В деревне Потаповка в результате пожара уничтожено несколько построек

30.04.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

29 мая вечером на центр оперативного управления Буда-Кошелевского РОЧС поступило сообщение о пожаре нескольких построек в деревне Потаповка Буда-Кошелевского района.

В результате пожара уничтожены кровля и имущество в деревянном жилом доме, деревянный сарай, кровля и имущество в кирпичном сарае.  Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем.

МЧС напоминает! Будьте бдительны и помните о том, что соблюдение правил пожарной безопасности является гарантией сохранности вашей жизни и имущества.

Помните! Ваша безопасность в Ваших руках. В случае пожара звоните по телефону 101 или 112.

 
 
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29 мая вечером на центр оперативного управления Буда-Кошелевского РОЧС поступило сообщение о пожаре нескольких построек в деревне Потаповка...
 
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