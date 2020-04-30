В деревне Потаповка в результате пожара уничтожено несколько построек

Источник материала: Газета Авангард

29 мая вечером на центр оперативного управления Буда-Кошелевского РОЧС поступило сообщение о пожаре нескольких построек в деревне Потаповка Буда-Кошелевского района.

В результате пожара уничтожены кровля и имущество в деревянном жилом доме, деревянный сарай, кровля и имущество в кирпичном сарае. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем.

МЧС напоминает! Будьте бдительны и помните о том, что соблюдение правил пожарной безопасности является гарантией сохранности вашей жизни и имущества.

Помните! Ваша безопасность в Ваших руках. В случае пожара звоните по телефону 101 или 112.