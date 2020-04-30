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Галкин смешно поздравил с днем рождения Киркорова

30.04.2020 15:56 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Галкин смешно поздравил с днем рождения Киркорова

Российский телеведущий и юморист Максим Галкин необычно поздравил певца Филиппа Киркорова с днем его рождения, который он отмечает 30 апреля.

Галкин опубликовал в своем Instagram видеоролик, снятый три года назад вместе с Киркоровым в салоне самолета.

На кадрах артисты изучают содержимое аптечки короля российской эстрады.

Таблетки, свечи, спреи – Киркоров с очень серьезны видом показал все средства из своей аптечки и рассказал, как они спасают его в поездках.

Спутники артиста просто взрывались от смеха всякий раз, когда он показывал новый препарат.

«Со всех сторон надо предохраняться – и отсюда и оттуда», – пояснил Киркоров содержимое своей аптечки.

Галкин же написал под видео, что поздравляет человека, который всегда готов.

«Всегда готов петь, готов прийти на помощь, готов поехать на гастроли и, как выяснилось, еще три года назад был готов к пандемии!» – написал Галкин.

Подписчики юмориста в комментариях написали, что давно так не смеялись, и тоже поздравили именника.

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Российский телеведущий и юморист Максим Галкин необычно поздравил певца Филиппа Киркорова с днем его рождения, который он отмечает 30 апреля. Галкин опубликовал в...
 
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