Басков назвал хоккеистов, с которыми расстанется минское «Динамо»

Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» не будет продлевать контракты с Михаилом Карнауховым, Даниилом Бокуном и Ильей Литвинововым. Об этом сообщил гендиректор клуба Дмитрий Басков.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

При этом у команды уже есть контракты на следующий сезон с 16 хоккеистами:

вратарями Дэнни Тэйлором, Александром Осипковым, Никитой Толопило, защитниками Джо Морроу, Владиславом Еременко, Дмитрием Дерябиным, Павлом Денисовым, нападающими Шейном Принсом, Франсисом Паре, Александром Когалевым, Игорем Мартыновым, Вячеславом Грецким, Андреем Павленко, Артемом Аносовым, Дмитрием Желнеровским, Николаем Сытым.

Было сделано квалификационное предложение Райану Спунеру, Ивану Дроздову, Дмитрию Знахаренко. Даже если они откажутся, то клуб сохранит права на игроков. В другой клуб КХЛ они смогут перейти только за компенсацию.

Закончились контракты у вратаря Михаила Карнаухова, защитников Стефана Эллиотта, Марка-Андре Граньяни, Олега Евенко, Кирилла Готовца, Даниила Бокуна, Романа Дюкова, нападающих Андрея Костицына, Александра Павловича, Александра Китарова, Евгения Ковыршина, Артема Демкова, Михаила Стефановича, Андрея Степанова, Сергея Костицына, Ильи Литвинова.

Комплектацию команды прокомментировал Дмитрий Басков.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Стратегия развития нашего клуба, основу которой мы заложили еще летом, предполагает развитие молодых белорусских игроков на уровне КХЛ. Это долговременный и непростой процесс, который не может принести мгновенный результат. Именно поэтому, заключая соглашения перед минувшим сезоном, мы постарались подписывать хоккеистов на длительные сроки. Таким образом, сейчас у нас на контрактах 16 игроков, большинство из которых — в возрасте до 22 лет. Они дебютировали в КХЛ год назад и прошли суровую школу. Этот опыт должен им помочь в ближайшем будущем выйти на новый уровень. Они — основа будущего «Динамо».

И мы будем очень рады, если к этому костяку присоединятся Иван Дроздов, Райан Спунер и Дмитрий Знахаренко, которым мы сделали квалификационные предложения.

Однако отмечу, что даже игроки, у которых есть контракты, не гарантировали себе место в «Динамо». К нашим целям мы можем прийти только через ежедневную конкуренцию.

Хочу также прокомментировать, почему мы не предложили продолжить сотрудничество ряду игроков. На мой взгляд, как бывшего голкипера, Михаилу Карнаухову необходим новый вызов в карьере. Я лично обсуждал с ним это и посоветовал найти клуб, в котором его талант получил бы больше возможностей раскрыться. Мише надо сейчас играть, играть и играть. Он талантливый голкипер, я с ним в свое время работал как тренер, и уверен, что Карнаухов способен вырасти в классного вратаря. Но для этого ему надо играть в команде, где он мог бы стать первым номером и получил бы больше практики.

В принципе, это же касается Даниила Бокуна, Романа Дюкова и Ильи Литвинова. Они молодые, и игровая практика для них сейчас главное. Но в «Динамо» им пробиться будет непросто. Впрочем, Литвинову планируем предложить пробный контракт.

У значительной части легионеров и опытных хоккеистов контракты завершены. У нас есть четкое понимание, кого мы хотим видеть в следующем сезоне в составе, а какие позиции нам стоит усилить.