В Дубровно обновили Доску почета

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Самая насущная забота

Всякого труда и ремесла —

Это, чтобы новая работа

Лучше прежней сделана была

Эти строки из стихотворения Константина Ваншенкина могут стать яркой иллюстрацией к традиционной церемонии обно­вления районной Доски почета, которая состоялась в Дубровенском районе накануне Праздника труда —1 Мая. Сложившаяся эпидемиологическая ситуация в этом году наложила свой отпечаток на регламент проведения торжества: на него были приглашены только награжденные. Но праздник состоялся и стал в связи с обстоятельствами по-особому искренним и открытым.

На церемонии присутствовал председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев. В своем обращении к присутствующим он отметил:

— Время сейчас непростое. Но мы готовимся к знаковой дате — 75-летию Великой Победы. Наши деды и прадеды знали более тяжелые времена, но выстояли. Мы с вами тоже сможем победить обстоятельства. Этому настоящее доказательство — Дубровенщина, которая давно стала житницей Витебщины. А дубровенский лен и имя Анатолия Босенкова известно далеко за пределами республики. Передовые коллективы конкретными делами укрепляют собственное благополучие, активно работают на развитие экономики, стимулируют состязательный и созидательный дух и творческий порыв во всех отраслях народнохозяйственного комплекса,— отметил Владимир Терентьев. — Достойных и заслуженных людей и коллективов немало. Но лучшими названы те, которые несмотря на непростую экономическую ситуацию, сумели прибавить в работе и продолжают сохранять набранный темп. Спасибо вам за труд. Желаю, в первую очередь, здоровья. Финансового благополучия, крепости духа и сохранения памяти о нашем прошлом, о тех, кто защищал нашу Родину, кто ее поднимал из руин





























































От имени областного исполнительного комитета, областного Совета депутатов Владимир Терентьев выразил благодарность коллективам и труженикам Дубровенщины, которые обеспечили в 2019 году лучшие показатели в хозяйственной, социальной и культурной сферах.

Торжественную церемонию вручения свидетельств о занесении на районную Доску почета провел председатель Дубровенского районного исполнительного комитета Анатолий ЛУКАШОВ .

—Это стало уже традицией: весной районная Доска почета обновляется, на ней появляются названия предприятий и имена тех, кто стал лучшим по итогам прошлого года., — отметил Анатолий Лукашов. — Право быть занесенными на нее заслужили в этом году 24 представителя трудовых коллективов и 9 организаций, которые достигли высоких результатов в работе и внесли значительный вклад в развитие Дубровенского района. Спектр профессий, представленных сегодня, широк. А это означает, что каждый из вас, уважаемые лауреаты, на своем рабочем месте делает все от него зависящее, чтобы Дубровенщина становилась краше, а жизнь — комфортнее. Вы живой пример для молодого поколения, эталон, на который все будут равняться в течение года. Спасибо вам за добросовестный труд на благо нашей малой родины, за любовь к своему делу! От всей души хочу пожелать всем процветания, крепкого здоровья, благополучия и не останавливаться на достигнутых результатах!

В своем выступлении председатель районного исполнительного комитета озвучил основные достижения в сельском хозяй­стве, образовании и культуре, а затем вручил дипломы о занесении на районную Доску почета.

Каждого награждаемого Анатолий Иванович еще раз лично благодарил и желал новых трудовых успехов.

Елена КОРСАКОВА