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5 платьев, которые негативно влияют на репутацию женщины в глазах мужчины

30.04.2020 19:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

5 платьев, которые негативно влияют на репутацию женщины в глазах мужчины

Далеко не все модные изыски приходятся по душе мужчинам. Некоторые образы они и вовсе считают воплощением вульгарности и пошлости.

Если вы собрались на свидание, то не стоит выбирать платья из этого списка.

1. Корсетные платья

Из-за утягивающей верхней части даже обладательница скромного бюста превращается в пышногрудую девушку. В обычных реалиях это выглядит довольно неуместно и глупо. К тому же такое платье не очень удобно в носке. Этот образ отлично подойдёт для светских мероприятий. Мужчина, конечно, не оставит вас без внимания. Однако серьёзных намерений от него ждать не стоит. Это платье способно превратить любую женщину в охотницу за мужчинами.


2. Леопард

Если бы мужчинам дали возможность, то наверняка они бы с удовольствием сожгли все вещи из женского гардероба с леопардовым принтом. При этом можно им не объяснять, что леопард всегда в почёте и в тренде. Если вы не желаете испортить впечатление о себе, то не надевайте такое платье на первое свидание.


3. Бандажное платье

Такой опасный наряд могут позволить себе только очень стройные девушки. Дело в том, что такое платье не только подчёркивает достоинства фигуры – бедра и бюст, оно ещё и делает акцент на лишнем весе. А если под него надеть обычное бельё со швами, добавить телесные колготки, пояс которых впивается в живот, то получится самая настоящая гусеница. 


4. Бельевое платье

Для всех мужчин это не платье, а просто ночная сорочка. Поэтому будьте готовы к изумлённым взглядам. Не стоит объяснять мужчине, что это платье в моде. Лучше накиньте жакет или пиджак, тогда получится более скромный образ.


5. Платья оверсайз

Мужчина придёт в уныние, когда увидит девушку в платье, которое скроет все её изгибы и формы. Этот фасон входит в список самых ненавистных парнями предметов женского гардероба.


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Далеко не все модные изыски приходятся по душе мужчинам. Некоторые образы они и вовсе считают воплощением вульгарности и пошлости. Если вы собрались на свидание,...
 
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