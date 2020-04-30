Во время эфира из дома за спиной у журналиста прошлась голая коллега

Источник материала: ОНТ

Очередной конфуз произошёл в телеэфире с одним из журналистов, который работал из дома. Работник испанского телевидения Альфонсо Мерлос вышел в прямой эфир. В это время за его спиной прошлась обнажённая женщина. Позже выяснилось, что в кадр попала его коллега. Это вызвало ряд вопросов к журналисту, поскольку сидеть дома во время самоизоляции он должен был совершенно с другой женщиной. Об этом сообщает Daily Mail.

Внимательные зрители сразу заметили, что в кадре появилась вовсе не подруга журналиста Марта Лопес, а его 27-летняя коллега Алексия Ривас. Однако общественность возмутила не только измена мужчины, а ещё и тот факт, что журналисты нарушили строгие правила самоизоляции, которые действовали в Испании.

Данная история не сходила с экранов и страниц испанских СМИ на протяжении нескольких дней. Однако затем Мерлос выступил в одном из популярных ток-шоу и попросил прощения за своё неподобающее поведение.

Ривас утверждает, что встречалась с Мерлосом только несколько недель. По её словам, мужчина утверждал, что свободен, в то время как Лопес настаивает, что всё еще находится в отношениях с телеведущим. По словам Лопес, они с бойфрендом поссорились, из-за чего приняли решение пожить несколько дней раздельно. До этой ссоры пара находилась вместе в самоизоляции с 12 марта.

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