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Вместо старого «Титаника» и объезда в 100 км. В Сураже появился новый паром

30.04.2020 20:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Сураже устанавливают паром, который свяжет две стороны одного поселка. На его приобретение местные власти выделили миллион рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый паром будет вдвое больше прежнего. А перебраться через речку теперь смогут не только люди и легковесные машины, но и груженые лесом самосвалы, и величественная энергонасыщенная сельхозтехника.

Как скоро начнется навигация на этом участке Западной Двины, интересовалась Анастасия Бут.

Вместо старого «Титаника» и объезда в 100 км. В Сураже появился новый паром

Паромная переправа в Сураже, говорят, была еще в ХІХ веке. Позже, видимо, в советское время через Западную Двину все-таки построили мост. Каким он был, не помнят даже старожилы. В Великую Отечественную его уничтожили полностью. А уже в мирное время решили возобновить паромную навигацию. Так суражская переправа стала единственной своего рода действующей в северо-восточной части Беларуси.

Вместо старого «Титаника» и объезда в 100 км. В Сураже появился новый паром

Анастасия Бут, корреспондент:
Паром в Сураже всегда считался неофициальным брендом поселка. Он же и головная боль местных жителей: нередко из-за форс-мажорных обстоятельств людям приходилось делать крюк почти в 100 километров. Там, на правом берегу, вся социальная сфера (почта, амбулатория, администрация, школа). Здесь, на левом – частный сектор.

Вместо старого «Титаника» и объезда в 100 км. В Сураже появился новый паром

Александр Новик, житель Суража:
Здесь технические, скорее всего, неприятности. То у них трактор ломался, то солярки не было, то еще что-то. Припоротники ломались …

Вместо старого «Титаника» и объезда в 100 км. В Сураже появился новый паром

Вместо старого «Титаника» и объезда в 100 км. В Сураже появился новый паром

Старый паром разобрали. А пока не ввели в строй новый, местные жители с левого на правый берег и обратно добираются на старом проверенном «Титанике». Необходимость в новой переправе назрела уже давно.

Вместо старого «Титаника» и объезда в 100 км. В Сураже появился новый паром

И здесь затронуты интересы даже не столько людей, сколько предприятий. Например, местной сельхозорганизации. По обе стороны реки раскинулись поля Витебской птицефабрики – всего более 25 тысяч гектаров.

Вместо старого «Титаника» и объезда в 100 км. В Сураже появился новый паром

Алексей Дойлин, директор агрокомплекса имени М. Ф. Шмырева:
На той стороне Двины – агрокомплекс имени Сильницкого. Поэтому, чтобы ускорить все эти процессы, кормозаготовку, что уборочной касается, мы работаем слаженно. Поэтому кто быстрее закончил, тот к другому едет и помогает. Либо мы к ним, либо они к нам. Поэтому для уменьшения затрат, что мы несем. Чтобы перегнать энергонасыщенную широкозахватную технику из одного агрокомплекса во второй, нам приходится делать круг около 100 километров. А это за собой влечет как затрату времени, затрату топлива, амортизацию и все остальное. 

Вместо старого «Титаника» и объезда в 100 км. В Сураже появился новый паром

Сергей Дмитриев, заместитель председателя Витебского райисполкома:
Построить мост – это же средства совсем другие. Поэтому районный бюджет тут не потянет однозначно. Выходили мы несколько лет назад с просьбой понтонный мост здесь поставить. Но на тот момент нас не поддержали. Поэтому остановились на пароме.

Вместо старого «Титаника» и объезда в 100 км. В Сураже появился новый паром

С введением новой переправы – обошлась она в миллион рублей – вопрос переброски техники с одного поля на другое наконец-то снимется. Нынешний паром вдвое больше прежнего: 47 метров в длину, 23 – в ширину. И грузоподъемностью в 120 тонн. Для сравнения: это вес минимум 60 легковых машин.

Вместо старого «Титаника» и объезда в 100 км. В Сураже появился новый паром

Анатолий Леонов, начальник филиала «Витебскводтранс»:
Заказывали большегрузный спецавтотранспорт. Потому что получилось, что у нас половинка, она получается 23 метра и ширина около 7 метров. И точно также из Речицы доставлялась вторая половинка туда, на наш слип, где мы его потом и монтировали. А сюда уже потом, когда спустили на воду, на слипе выше немножко Рубы, мы его на теплоходе доставили. 25 числа помогли установить. А теперь эксплуатирующая организация «Витрайкомхоз» дальше уже подключает этот паром к эксплуатации. 

Вместо старого «Титаника» и объезда в 100 км. В Сураже появился новый паром

На днях новая переправа заработает в тестовом режиме. Специалисты обещают: к 9 мая – а именно с этой даты каждый год начинается суражская навигация – все механизмы уникального для северного региона парома будут работать как часы.

Люди в материале: Анастасия Бут, Александр Новик, Алексей Дойлин, Сергей Дмитриев, Анатолий Леонов

 
 
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Новости Беларуси. В Сураже устанавливают паром, который свяжет две стороны одного поселка. На его приобретение местные власти выделили миллион рублей, сообщили в...
 
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