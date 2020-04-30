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Вместо старого «Титаника» и объезда в 100 км. В Сураже появился новый паром
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Сураже устанавливают паром, который свяжет две стороны одного поселка. На его приобретение местные власти выделили миллион рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новый паром будет вдвое больше прежнего. А перебраться через речку теперь смогут не только люди и легковесные машины, но и груженые лесом самосвалы, и величественная энергонасыщенная сельхозтехника.
Паромная переправа в Сураже, говорят, была еще в ХІХ веке. Позже, видимо, в советское время через Западную Двину все-таки построили мост. Каким он был, не помнят даже старожилы. В Великую Отечественную его уничтожили полностью. А уже в мирное время решили возобновить паромную навигацию. Так суражская переправа стала единственной своего рода действующей в северо-восточной части Беларуси.
Анастасия Бут, корреспондент:
Александр Новик, житель Суража:
Старый паром разобрали. А пока не ввели в строй новый, местные жители с левого на правый берег и обратно добираются на старом проверенном «Титанике». Необходимость в новой переправе назрела уже давно.
И здесь затронуты интересы даже не столько людей, сколько предприятий. Например, местной сельхозорганизации. По обе стороны реки раскинулись поля Витебской птицефабрики – всего более 25 тысяч гектаров.
Алексей Дойлин, директор агрокомплекса имени М. Ф. Шмырева:
Сергей Дмитриев, заместитель председателя Витебского райисполкома:
С введением новой переправы – обошлась она в миллион рублей – вопрос переброски техники с одного поля на другое наконец-то снимется. Нынешний паром вдвое больше прежнего: 47 метров в длину, 23 – в ширину. И грузоподъемностью в 120 тонн. Для сравнения: это вес минимум 60 легковых машин.
Анатолий Леонов, начальник филиала «Витебскводтранс»:
На днях новая переправа заработает в тестовом режиме. Специалисты обещают: к 9 мая – а именно с этой даты каждый год начинается суражская навигация – все механизмы уникального для северного региона парома будут работать как часы.
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Новости Беларуси. В Сураже устанавливают паром, который свяжет две стороны одного поселка. На его приобретение местные власти выделили миллион рублей, сообщили в...
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