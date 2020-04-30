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Главврач 6-й больницы: «В нашем роддоме появилось четверо деток от мам, которые инфицированы»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Подведомственные предприятия Оперативно-аналитического центра при Президенте Беларуси передали 6-й столичной больнице медицинское оборудование экспертного класса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ультразвуковой сканер уже подключат в работу в роддоме, где помощь оказывают беременным и молодым мамам.
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Новости Беларуси. Подведомственные предприятия Оперативно-аналитического центра при Президенте Беларуси передали 6-й столичной больнице медицинское...
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