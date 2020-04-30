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Горецкие футболисты сыграют второй домашний матч в сезоне
30.04.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
2 мая, в субботу, на городском стадионе ФК «Горки» сыграет против клуба «Шахтер» из Петрикова. Это будет уже третий матч горецкой команды в сезоне во второй футбольной лиге чемпионата Беларуси.
Начало в 14.00
Смотрите, какой была предыдущая игра в Горках:
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2 мая, в субботу, на городском стадионе ФК «Горки» сыграет против клуба «Шахтер» из Петрикова. Это будет уже третий матч горецкой команды в сезоне во второй...
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