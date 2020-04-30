Горецкие футболисты сыграют второй домашний матч в сезоне

Источник материала: Горецкий вестник

2 мая, в субботу, на городском стадионе ФК «Горки» сыграет против клуба «Шахтер» из Петрикова. Это будет уже третий матч горецкой команды в сезоне во второй футбольной лиге чемпионата Беларуси.







Начало в 14.00

Смотрите, какой была предыдущая игра в Горках: