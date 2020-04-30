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Реальные пацаны. «Мальчишник» минских спасателей
Источник материала: ОНТ
«МАЛЬЧИШНИК» У СПАСАТЕЛЕЙ. Минск. В 15:56 спасателей вызвали в 97-ой дом по проспекту Победителей. Дети забросили мяч на козырёк подъезда. Один из мальчишек попытался забрать его оттуда и оказался в опасной ситуации.
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«МАЛЬЧИШНИК» У СПАСАТЕЛЕЙ. Минск. В 15:56 спасателей вызвали в 97-ой дом по проспекту Победителей. Дети забросили мяч на козырёк подъезда. Один из мальчишек попытался...
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