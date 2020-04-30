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Реальные пацаны. «Мальчишник» минских спасателей

30.04.2020 22:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Реальные пацаны. «Мальчишник» минских спасателей

«МАЛЬЧИШНИК» У СПАСАТЕЛЕЙ. Минск. В 15:56 спасателей вызвали в 97-ой дом по проспекту Победителей. Дети забросили мяч на козырёк подъезда. Один из мальчишек попытался забрать его оттуда и оказался в опасной ситуации.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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«МАЛЬЧИШНИК» У СПАСАТЕЛЕЙ. Минск. В 15:56 спасателей вызвали в 97-ой дом по проспекту Победителей. Дети забросили мяч на козырёк подъезда. Один из мальчишек попытался...
 
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