На контроле Комитета госконтроля находится ход посевной кампании, завершить которую необходимо к 9 мая

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Сельхозорганизации Минской области «вышли на финишную прямую» — на 30.04.2020 г. по отчетным данным закончен сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур, льна-долгунца, ярового рапса, близится к концу сев сахарной свеклы. Продолжаются работы по севу кукурузы (посеяно 51 % запланированной площади, наиболее низкие темпы сева в хозяйствах Вилейского (37% к плану), Любанского и Смолевичского (по 43 %), Узденского (45 %) районов) и посадке картофеля (58 %) — наиболее низкие темпы сева в хозяйствах Минского (30 %), Столбцовского (32 %), Молодечненского и Стародорожского (по 33 %) районов.

Но наряду с соблюдением сроков сева отдельным руководителям необходимо помнить о технологии возделывания культур и производственной дисциплине. В ходе проведения мониторинга установлены факты неготовности сельскохозяйственной техники, не обеспеченности минеральными удобрениями и средствами защиты растений, что в итоге негативно отразится на урожае.

К примеру, сев яровых зерновых и зернобобовых культур без внесения фосфорных удобрений установлен на 03.04.2020 г. в ОАО «Нестановичи-Агро», ОАО «Крайск», ОАО «Жестинное», КСУП «Спутник-Агро» Логой-ского, на 15.04.2020 г. — в ООО «Агрофирма «Илья», ОАО «Алая Заря» Вилейского, в ОАО «Мядельагросерис», ОАО «Слободская заря», ОАО «Зани», ОАО «Прудники-Агро», ОАО «Свирь-агро», ОАО «Будславское», ОАО «Мядельское агропромэнерго» Мядельского районов.