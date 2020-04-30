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Бизнесмен 6 лет продавал дворняг под видом овчарок

30.04.2020 16:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Бизнесмен 6 лет продавал дворняг под видом овчарок

Бизнесмен из Сморгонского района 6 лет продавал беспородных щенков под видом овчарок. Как информирует прокуратура Гродненской области, 50-летнего мужчину будут судить за мошенничество.

Обвиняемый разводил породистых собак с 2012-го по 2019 год. Мужчина при этом выдавал щенков смешанных пород за щенков немецкой овчарки и продавал их по цене от 200 до 600 рублей за одного.

Как подчеркнули в прокуратуре Гродненской области, предприниматель точно знал, что продавал беспородных щенков, а потому они не имели пользовательской и племенной ценности. Обвиняемый намеренно продавал собак в возрасте, когда визуально принадлежность к породе было невозможно определить.

Также мужчина уверял покупателей, что передаст документы о родословной позже. Свои заверения он так и не реализовал.

В результате незаконной деятельности мошенник «заработал» более 4,6 тыс. рублей, обманув более 50 покупателей. Мужчину обвиняют в покушении на преступление и мошенничество в крупном размере.

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Бизнесмен из Сморгонского района 6 лет продавал беспородных щенков под видом овчарок. Как информирует прокуратура Гродненской области, 50-летнего мужчину будут...
 
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