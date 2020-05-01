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Братья Руссо займутся ремейком «Геркулеса» для Disney
Источник материала: ОНТ
Энтони и Джо Руссо, известные как режиссурой «Мстителей», станут продюсерами «Геркулеса» – ремейка живого действия мультфильма Disney. Об этом со ссылкой на инсайдеров
Над сценарием нового «Геркулеса» будет работать сценарист «Неудержимых» Дэвид Каллахэм.
Оригинальная анимационная картина «Геркулес» вышла в 1997 году. Мультфильм пересказывает в комедийном ключе греческий миф о Геракле.
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Энтони и Джо Руссо, известные как режиссурой «Мстителей», станут продюсерами «Геркулеса» – ремейка живого действия мультфильма Disney. Об этом со ссылкой на...
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