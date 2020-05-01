|
Канадский хоккеист ушел из минского «Динамо»
Источник материала: Tut.by
Шведский клуб «Фрелунда» объявил о подписании контракта с защитником Стефаном Эллиоттом, который выступал в прошлом сезоне за минское «Динамо».
29-летний защитник пропустил большую часть сезона из-за травмы, но, когда был здоров, являлся одним из лидеров обороны «зубров».
В 18 матчах он набрал 8 (2+6) очков при показателе полезности «-2».
Отметим, что Стефан Эллиотт выигрывал бронзовые медали Олимпиады-2018 в составе сборной Канады.
«Фрелунда» — один из сильнейших клубов Европы и победитель четырех из шести розыгрышей Лиги чемпионов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Шведский клуб «Фрелунда» объявил о подписании контракта с защитником Стефаном Эллиоттом, который выступал в прошлом сезоне за минское «Динамо».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)