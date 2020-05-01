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Канадский хоккеист ушел из минского «Динамо»

01.05.2020 13:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Шведский клуб «Фрелунда» объявил о подписании контракта с защитником Стефаном Эллиоттом, который выступал в прошлом сезоне за минское «Динамо».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

29-летний защитник пропустил большую часть сезона из-за травмы, но, когда был здоров, являлся одним из лидеров обороны «зубров».

В 18 матчах он набрал 8 (2+6) очков при показателе полезности «-2».

Отметим, что Стефан Эллиотт выигрывал бронзовые медали Олимпиады-2018 в составе сборной Канады.

«Фрелунда» — один из сильнейших клубов Европы и победитель четырех из шести розыгрышей Лиги чемпионов.

 
 
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Шведский клуб «Фрелунда» объявил о подписании контракта с защитником Стефаном Эллиоттом, который выступал в прошлом сезоне за минское «Динамо».
 
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