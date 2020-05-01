В Беларуси предлагается автоматически продлить срок действия документов и административных процедур

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В Беларуси разработаны проекты нормативных правовых актов, предусматривающих автоматическое продление срока действия истекающих документов и административных процедур. Об этом рассказал министр экономики Александр Червяков во время рабочей встречи с представителями бизнес-союзов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.





Александр Червяков проинформировал, что Министерство экономики совместно с Министерством юстиции разработало проект указа, которым предлагается автоматическое продление на три месяца срока действия ряда документов, выдаваемых гражданам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (если он истекает в период с 30 апреля по 31 июля текущего года).

Разработан также проект постановления правительства , который содержит конкретный перечень продлеваемых административных процедур и документов. В их числе 200 административных процедур для граждан и свыше 150 - для юрлиц и ИП. В списке такие востребованные бизнесом документы, как генеральные лицензии на импорт и экспорт товаров, разрешения на размещение средства наружной рекламы, квалификационные аттестаты специалистов в строительстве, специальные разрешения на занятие трудовой деятельностью иностранным гражданам и привлечение иностранной рабочей силы в Беларусь. Также предлагается продлить сроки действия 15 документов, выдаваемых юрлицам и ИП вне административных процедур.

"При подготовке проектов этих нормативных актов мы преследовали три цели. Во-первых, снизить в данный момент административную нагрузку на бизнес. Во-вторых, снизить нагрузку на врачей, так как многие из указанных в перечне процедур связаны с получением документов в организациях здравоохранения. И, в-третьих, если эти меры будут приняты, они поспособствуют снижению концентрации людей в тех местах, где получают справки. Тем самым мы прислушиваемся к рекомендациям Всемирной организации здравоохранения", - отметил министр экономики.

Во встрече с бизнес-союзами также приняли участие представители Минтруда и соцзащиты, МНС, Минфина, МАРТ, Минспорта, Госкомимущества, Миноблисполкома, Мингорисполкома и других центральных органов государственного управления и местной власти. Основной темой обсуждения стали конкретные механизмы применения положений указа от 24 апреля 2020 года №143 "О поддержке экономики".