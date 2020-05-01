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В Японии инженер создал синтезатор вкусов и обернул его в нори

01.05.2020 14:56 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Японии инженер создал синтезатор вкусов и обернул его в нори

В Японии инженер разработал уникальный синтезатор вкусовых ощущений. Для презентации он обернул свое изобретение в нори.

Разработку представили на конференции CHI.

Для показа своего творения ученый из Университета Мэйдзи завернул синтезатор вкусов в лист нори. В итоге получилось что-то похожее на обычные суши.

Само устройство представляет собой трубку средней длины. Внутри нее – пять трубок меньшего диаметра, в каждой из которых специальный гель. Гель – определенное вещество – отвечает за один из вкусов: сладкий, горький, соленый, кислый, умами. При базовых настройках формируется очень сильный вкус. Если уменьшить показатели интенсивности воздействия, то и общее вкусовое ощущение на языке человека меняется. Комбинации и количество выделяемого геля создают определенные вкусы.

На YouTube-канале конференции CHI был опубликован ролик с демонстрацией того, как работает симулятор вкусов.


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В Японии инженер разработал уникальный синтезатор вкусовых ощущений. Для презентации он обернул свое изобретение в нори. Разработку представили на конференции CHI....
 
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