Парень из Канады снял обзор на беларускую деревню: иностранцы в восторге

Источник материала: KYKY

Алекс Дробин, который родился в Беларуси, а сейчас живет в канадском Торонто и занимается там продажей недвижимости, опубликовал на своем ютьюб-канале ролик – обзор на беларускую деревню Тонеж (Гомельская область).

«Беларусь – это место, которое вы должны внести в свой список для путешествий, – пишет в описании к ролику Дробин. – Вы можете уйти в отрыв в Минске, но, если хотите углубиться в традиции и культуру страны, поезжайте в деревню, похожую на Тонеж. Это расширит ваши горизонты. Для меня это волшебное место, место, где живут семья и друзья. Я скоро вернусь».

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