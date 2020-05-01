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Парень из Канады снял обзор на беларускую деревню: иностранцы в восторге
Источник материала: KYKY>
Алекс Дробин, который родился в Беларуси, а сейчас
«Беларусь – это место, которое вы должны внести в свой список для путешествий, – пишет в описании к ролику Дробин. – Вы можете уйти в отрыв в Минске, но, если хотите углубиться в традиции и культуру страны, поезжайте в деревню, похожую на Тонеж. Это расширит ваши горизонты. Для меня это волшебное место, место, где живут семья и друзья. Я скоро вернусь».
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