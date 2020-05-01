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Парень из Канады снял обзор на беларускую деревню: иностранцы в восторге

01.05.2020 16:10 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Алекс Дробин, который родился в Беларуси, а сейчас живет в канадском Торонто и занимается там продажей недвижимости, опубликовал на своем ютьюб-канале ролик – обзор на беларускую деревню Тонеж (Гомельская область).

«Беларусь – это место, которое вы должны внести в свой список для путешествий, – пишет в описании к ролику Дробин. – Вы можете уйти в отрыв в Минске, но, если хотите углубиться в традиции и культуру страны, поезжайте в деревню, похожую на Тонеж. Это расширит ваши горизонты. Для меня это волшебное место, место, где живут семья и друзья. Я скоро вернусь».

Что пишут в комментариях:

  • Sahana Sandeep: Я просто влюблена в это видео, оно прекрасное!
  • Wanderer Fakeer: Так потрясающий вид на красивую деревню ❤️ По-настоящему люблю, когда семьи воссоединяются. Твоя бабушка очень душевно поет. И благодаря вашему дяде я узнал, как звучит ваше полное имя. Если получится, Тонеж обязательно войдет в мой список для путешествий. Спасибо за это милое видео, Алекс.
  • Shivani Gonnade: Это невероятное место 

     
    Теги: Минск
     
     
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    Алекс Дробин, который родился в Беларуси, а сейчас живет в канадском Торонто и занимается там продажей недвижимости, опубликовал на своем ютьюб-канале ролик –...
     
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