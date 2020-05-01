Центр Вильнюса превратится в гигантское кафе под открытым небом

Источник материала: ОНТ

В Вильнюсе (Литва) ресторанам и кафе разрешат открыться, если у них есть столики на верандах. Об этом пишет Lonely Planet.

Большую часть общественного пространства литовской столицы отведут верандам. Это позволит посетителям соблюдать социальную дистанцию. Владельцы и управляющие заведений должны будут расставить столы как минимум в двух метрах друг от друга.

Заявки на разрешение начать работу уже подали более 160 торговых точек. Фактически, отмечает издание, центр Вильнюса станет гигантским кафе под открытым небом.

Также в городе разрешили работать почти всем магазинам и парикмахерским. При этом ношение масок обязательно, а торговые точки ограничивают число клиентов, которые одновременно находятся на их территории.

Открытие ресторанов и кафе должно помочь Вильнюсу сохранить рабочие места и поддержать жизнь города.

Фото: Shutterstock / Wojtek Chmielewski

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