ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Центр Вильнюса превратится в гигантское кафе под открытым небом

01.05.2020 15:49 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Центр Вильнюса превратится в гигантское кафе под открытым небом

В Вильнюсе (Литва) ресторанам и кафе разрешат открыться, если у них есть столики на верандах. Об этом пишет Lonely Planet.

Большую часть общественного пространства литовской столицы отведут верандам. Это позволит посетителям соблюдать социальную дистанцию. Владельцы и управляющие заведений должны будут расставить столы как минимум в двух метрах друг от друга.

Заявки на разрешение начать работу уже подали более 160 торговых точек. Фактически, отмечает издание, центр Вильнюса станет гигантским кафе под открытым небом.

Также в городе разрешили работать почти всем магазинам и парикмахерским. При этом ношение масок обязательно, а торговые точки ограничивают число клиентов, которые одновременно находятся на их территории.

Открытие ресторанов и кафе должно помочь Вильнюсу сохранить рабочие места и поддержать жизнь города.

Фото: Shutterstock / Wojtek Chmielewski

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Вильнюсе (Литва) ресторанам и кафе разрешат открыться, если у них есть столики на верандах. Об этом пишет Lonely Planet. Большую часть общественного пространства...
 
Новости дня
Новости разные
 
Таксист из Витебска чуть не сбила семью и устроила погоню с ГАИ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
01.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика