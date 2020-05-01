|
В двух белорусских банках сменилось руководство
Источник материала: Партизан
В СтатусБанке и Франсабанке сменилось руководство.
Александр Владимирович Игнатов, который с 2015 года возглавлял Франсабанк, назначен Председателем Правления СтатусБанка.
У банкира 2 высших образования и ученая степень кандидата наук:
в 1997 году он окончил Белорусский государственный экономический университет по специальности «Экономика и управление производством», квалификация «экономист-менеджер»
в 2002 году — Минский государственный лингвистический университет, переподготовка по специальности «Английский язык»
в 2007 присуждена ученая степень кандидата экономических наук
В банковском секторе Александр Игнатов работает уже более 20 лет:
с августа 1997 по июнь 2008 года работал в Национальном банке Беларуси
с июня 2008 по февраль 2013 возглавлял Главное финансовое управление в Трастбанке
в феврале 2013 года стал исполнительным директором во Франсабанке
с марта 2013 года — заместитель Председателя Правления Франсабанка
с 23 февраля 2015 года и до недавнего времени являлся Председателем Правления Франсабанка
Исполняющим обязанности Председателя Правления Франсабанка стал Дмитрий Иванович Омельянчик.
В 1989 году Дмитрий Иванович окончил Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины по специальности «экономика труда», квалификация «экономист».
В банковской системе он работает с 1994 года.
С апреля 2002 по февраль 2011 года Дмитрий Омельянчик занимал должность начальника управления по контролю за развитием филиальной сети и РКЦ, начальник финансового управления.
С февраля 2011 по февраль 2013 года являлся заместителем Председателя Правления Франсабанка.
С февраля по ноябрь 2015 года – исполнительный директор Франсабанка.
С декабря 2015 года и до недавнего времени являлся заместителем Председателя Правления Франсабанка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В СтатусБанке и Франсабанке сменилось руководство.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)