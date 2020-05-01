В двух белорусских банках сменилось руководство









Александр Владимирович Игнатов, который с 2015 года возглавлял Франсабанк, назначен Председателем Правления СтатусБанка.

У банкира 2 высших образования и ученая степень кандидата наук:

в 1997 году он окончил Белорусский государственный экономический университет по специальности «Экономика и управление производством», квалификация «экономист-менеджер»

в 2002 году — Минский государственный лингвистический университет, переподготовка по специальности «Английский язык»

в 2007 присуждена ученая степень кандидата экономических наук

В банковском секторе Александр Игнатов работает уже более 20 лет:

с августа 1997 по июнь 2008 года работал в Национальном банке Беларуси

с июня 2008 по февраль 2013 возглавлял Главное финансовое управление в Трастбанке

в феврале 2013 года стал исполнительным директором во Франсабанке

с марта 2013 года — заместитель Председателя Правления Франсабанка

с 23 февраля 2015 года и до недавнего времени являлся Председателем Правления Франсабанка













Исполняющим обязанности Председателя Правления Франсабанка стал Дмитрий Иванович Омельянчик.





В 1989 году Дмитрий Иванович окончил Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины по специальности «экономика труда», квалификация «экономист».





В банковской системе он работает с 1994 года.





С апреля 2002 по февраль 2011 года Дмитрий Омельянчик занимал должность начальника управления по контролю за развитием филиальной сети и РКЦ, начальник финансового управления.





С февраля 2011 по февраль 2013 года являлся заместителем Председателя Правления Франсабанка.





С февраля по ноябрь 2015 года – исполнительный директор Франсабанка.





С декабря 2015 года и до недавнего времени являлся заместителем Председателя Правления Франсабанка.



