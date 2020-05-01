В Ивацевичском районе мужчина установил двигатель на велосипед и пытался на нем скрыться от ГАИ

Источник материала: Tut.by

Инспекторы задержали пьяного бесправника, который ехал на велосипеде с подвесным двигателем. Об этом сообщили в УВД Брестского облисполкома.





По информации инспекторов, на улице Костюшко в городе Коссово внимание сотрудников ГАИ привлек велосипедист, который ехал в мотошлеме. Требование об остановке мужчина проигнорировал, ускорился и попытался скрыться, но тут же был задержан.

— Водитель не случайно был в мотошлеме: на его велосипед установлен двигатель внутреннего сгорания. Таким образом, велосипед как минимум превратился в мопед. Выяснилось, что мужчина не имел права управления, а также находился в состоянии алкогольного опьянения — 1,8 промилле, — проинформировали в УВД.

На 24-летнего мужчину инспекторы составили два административных протокола: за езду пьяным и без прав.