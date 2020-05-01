Итоги «Золотой Литеры» объявят 5 мая

Источник материала: Вороновская газета





Итоги XVI Национального конкурса «Золотая Литера» будут объявлены 5 мая в День печати. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве информации.

Всего поступило свыше 400 заявок, из них около 300 — от региональных СМИ. В этом году в конкурсе «Золотая литера» 25 номинаций. Среди них новые — «Лучший аналитический материал (журналистское расследование, проблемная статья, авторская колонка, рецензия) и «Лучший художественно-публицистический материал» (очерк, эссе, фельетон).

Основная цель «Золотой Литеры» — всемерное содействие развитию печатных СМИ, актуализация значимых тематических направлений деятельности печатных СМИ по реализации государственной информационной политики, повышение профессионального и идейно-содержательного уровня печатных СМИ, стимулирование творческой деятельности журналистов и других творческих работников, занятых в производстве печатных СМИ. Учредитель конкурса — Министерство информации.

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