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В Южной Корее потерпел крушение вертолёт, экипаж которого спасал альпиниста

01.05.2020 20:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Южной Кореи. В Южной Корее потерпел крушение спасательный вертолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Травмы получили все семь человек, находившиеся на борту. Двое находятся в тяжелом состоянии. 

В Южной Корее потерпел крушение вертолёт, экипаж которого спасал альпиниста

ЧП произошло в районе горы Чирисан – самой высокой точки страны. Экипаж должен был эвакуировать альпиниста, у которого произошел сердечный приступ. После того, как пострадавший оказался на борту, пилоты попытались взлететь, но зацепили склон, после чего воздушное судно рухнуло на землю.

В Южной Корее потерпел крушение вертолёт, экипаж которого спасал альпиниста

В Южной Корее потерпел крушение вертолёт, экипаж которого спасал альпиниста

В какой-то момент лопасти несущего винта оказались в опасной близости от очевидцев, стоявших на тропе. К счастью, никто не пострадал. Причины ЧП выясняются.

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Новости Южной Кореи. В Южной Корее потерпел крушение спасательный вертолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Травмы получили все семь человек,...
 
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