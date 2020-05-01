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Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласкового мая»

01.05.2020 20:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласкового мая»

Российская телеведущая Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина, передает РИА Новости со ссылкой на РЕН ТВ.

По данным телеканала, Кудрявцева обвиняет Разина в оскорблении чести и достоинства.

Андрей Разин неоднократно в своих соцсетях критиковал ведущую и даже обещал опубликовать на нее компромат.

Ведущая намерена получить от продюсера 2,5 миллиона рублей. Также Кудрявцева собирается судиться с изданием, которое процитировало слова Разина. В качестве моральной компенсации она просит 500 тысяч рублей.

Фото: instagram.com/leratv

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Российская телеведущая Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина, передает РИА Новости со ссылкой на РЕН ТВ. По данным...
 
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