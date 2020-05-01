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Показываем фото ДТП, которые произошли сегодня и вчера в Бресте (и не только)
01.05.2020 21:00 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня, 1 мая 2020 года на перекрёстке ул. Волгоградской и Луцкой столкнулись автомобили.
Вчера, 30 апреля 2020 года:
ул. Л.Рябцева
ул. 28 Июля:
А это Староволя:
Трасса М1:
д. Добрая Воля (Пинск):
Барановичи:
Брест, ул. Белова вчера:
А тут чудом обошлось без ДТП:
Будьте внимательны и осторожны!
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