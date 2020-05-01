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Показываем фото ДТП, которые произошли сегодня и вчера в Бресте (и не только)

01.05.2020 21:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 1 мая 2020 года на перекрёстке ул. Волгоградской и Луцкой столкнулись автомобили.

Показываем фото ДТП, которые произошли сегодня и вчера в Бресте (и не только)

Показываем фото ДТП, которые произошли сегодня и вчера в Бресте (и не только)

Показываем фото ДТП, которые произошли сегодня и вчера в Бресте (и не только)

Вчера, 30 апреля 2020 года:

Показываем фото ДТП, которые произошли сегодня и вчера в Бресте (и не только)

ул. Л.Рябцева

Показываем фото ДТП, которые произошли сегодня и вчера в Бресте (и не только)

ул. 28 Июля:

Показываем фото ДТП, которые произошли сегодня и вчера в Бресте (и не только)

А это Староволя:

Трасса М1:

Показываем фото ДТП, которые произошли сегодня и вчера в Бресте (и не только)

д. Добрая Воля (Пинск):

Показываем фото ДТП, которые произошли сегодня и вчера в Бресте (и не только)

Барановичи:

Показываем фото ДТП, которые произошли сегодня и вчера в Бресте (и не только)
 Показываем фото ДТП, которые произошли сегодня и вчера в Бресте (и не только)

Брест, ул. Белова вчера:

Показываем фото ДТП, которые произошли сегодня и вчера в Бресте (и не только)

Показываем фото ДТП, которые произошли сегодня и вчера в Бресте (и не только)

А тут чудом обошлось без ДТП:

Будьте внимательны и осторожны!

Показываем фото ДТП, которые произошли сегодня и вчера в Бресте (и не только)

Показываем фото ДТП, которые произошли сегодня и вчера в Бресте (и не только)

Показываем фото ДТП, которые произошли сегодня и вчера в Бресте (и не только) Показываем фото ДТП, которые произошли сегодня и вчера в Бресте (и не только) Показываем фото ДТП, которые произошли сегодня и вчера в Бресте (и не только) Показываем фото ДТП, которые произошли сегодня и вчера в Бресте (и не только) Показываем фото ДТП, которые произошли сегодня и вчера в Бресте (и не только)
Показываем фото ДТП, которые произошли сегодня и вчера в Бресте (и не только) Показываем фото ДТП, которые произошли сегодня и вчера в Бресте (и не только) Показываем фото ДТП, которые произошли сегодня и вчера в Бресте (и не только) Показываем фото ДТП, которые произошли сегодня и вчера в Бресте (и не только) Показываем фото ДТП, которые произошли сегодня и вчера в Бресте (и не только)

Показываем фото ДТП, которые произошли сегодня и вчера в Бресте (и не только)
 
Теги: Брест
 
 
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  Сегодня, 1 мая 2020 года на перекрёстке ул. Волгоградской и Луцкой столкнулись автомобили. Вчера, 30 апреля 2020 года: ул. Л.Рябцева ул. 28 Июля: А это Староволя:
 
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