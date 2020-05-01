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Владимир Макей в День Труда рубил дрова
Источник материала: Партизан
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей поздравил граждан Беларуси с Днем Труда на своей странице в Facebook и опубликовал оригинальное видео, на котором он рубит дрова на приусадебном участке.
"Достойным трудом встретим и проводим праздник весны и труда - День международной солидарности трудящихся! Мы все и всё в Беларуси выстоим, если будем вместе и солидарны", – поздравил Макей своих сограждан и подписчиков в соцсети.
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей поздравил граждан Беларуси с Днем Труда на своей странице в Facebook и опубликовал оригинальное видео, на котором он...
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