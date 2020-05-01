10000 рублей спортсмену без образования, 8000 - слесарю и от 400 до 2000 рублей в месяц - врачу. Удивительные вакансии на бирже труда

«У нас безработным не помогают, а наказывают их»





Эксперты Международной организацию труда (МОТ) дали неутешительный прогноз: из-за коронакризиса потерять заработок могут около 1,6 млрд человек - а это почти половина всей рабочей силы в мире. За первый месяц кризиса доходы работающих упали в среднем на 60%, в Африке - на 81%, а в Европе и Центральной Азии - на 70%.





А что с официальными цифрами безработицы в Беларуси? Фактическая безработица (соотношение людей от 17 до 74 лет, которые находятся без работы и считают себя безработными, к общему числу трудоспособных) в январе - марте 2020 года выросла на 0,1% и составила 4,1% от численности рабочей силы. А вот уровень официальной безработицы за это время не изменился - 0,2%. Почему? Разницу в 20 раз можно объяснить тем, что мало кто регистрируется официально безработным из-за маленького пособия - в среднем около 30 рублей.









- У нас традиционно во время кризиса безработица растет не так сильно, как в других странах, - объясняет экономический эксперт BEROC Лев Львовский. - Первая причина - это большой госсектор, который медленно реагирует на экономические шоки, вторая причина - скрытая безработица, когда людям сокращают рабочий день и зарплаты, но не увольняют. Третья причина - у нас нет социальной поддержки безработных. У нас безработных, наоборот, наказывают общественными работами, повышенной коммуналкой и мизерным пособием по безработице. У нас максимальное пособие - 54 рубля, на него никто не сможет прожить.





Эксперты исследовательских центров SATIO и BEROC в апреле этого года провели опрос среди белорусов и выяснили, что 45% уже столкнулись с уменьшением зарплат по сравнению с мартом, у 51% доход остался прежним, а у 1% даже вырос. Половина опрошенных уверены, что их зарплаты будут снижаться и дальше, ожидают, что аж на 44%. Падение дохода в первую очередь связали с курсом доллара (36%), у трети стало меньше клиентов, а четверти сократили зарплату.





У кого сейчас выше риск остаться вообще без работы?





- Во время кризиса на первом этапе большинство старается сохранить основу своего коллектива, самых опытных работников, - говорит Лев Львовский. - Мы уже видим, что в первую очередь наниматели увольняют работников-новичков, неопытных работников и тех, кто еще на испытательном сроке. На следующем этапе, когда этого становится недостаточно, включается «гуманистический» подход. То есть увольняют и сокращают исходя из того, насколько это тяжело ударит по конкретному работнику. Например, у пенсионеров есть альтернативный источник дохода - пенсия, у кого-то есть обеспеченный супруг. А в ли у одинокого человека есть ипотека, его скорее оставят на работе. Если говорить о секторах экономики, то начинает закрываться сфера обслуживания. В первую очередь это касается больших городов и Минска: если в маленьком городе одна пекарня восполнит все потребности населения, то в большом городе может быть десятки пекарен, и не все из них окажутся востребованными в кризис. А потом начинается «эффект домино» - хозяева бизнеса невостребованных услуг перестают платить арендодателям и сами перестают пользоваться другими услугами. Так и начинается полномасштабный экономический кризис. Какой будет далее уровень безработицы, сказать сложно.





Из банка вакансий исчезли 15 тысяч вакансий за две недели. Куда - непонятно





Александр Лукашенко в конце апреля посоветовал оставшимся в кризис без работы не просить помощи у государства, а идти на биржу труда: «Надо поработать и на нелюбимой работе 2 - 3 месяца, чтобы прокормить себя и свою семью».





Возможно ли найти работу там, куда президент послал безработных? В Республиканском банке вакансий на 30 апреля было 74,1 тысячи вакансий и всего 3,2 тысячи резюме. Можно было бы подумать, что у нас с безработицей все неплохо, но банк вакансий не показывает реальные цифры спроса-предложения. Это обычная государственная площадка по поиску работы, куда все наниматели обязаны подавать сведения о появившихся вакансиях в течение пяти дней. Правда, исправно делают это разве что государственные компании, частные чаще ищут на других площадках. Дело в том, что популярностью биржа труда не пользуется: на двух других частных площадках вакансий и резюме в десятки раз больше. Вторая причина - резюме в банк вакансий чаще подают лишь те, кто очень долго не может найти работу и уже потерял надежду. Для них вакансия в банке - обязательное условие, чтобы официально зарегистрироваться в качестве безработного и получать пособие.





Что ожидаемо, самая популярные сейчас вакансии - врач и медсестра/медбрат. Врачам в столице предлагают работу в поликлинике от 700 рублей до вычета налогов, в областных городах - от 400 рублей. Самая большая зарплата сейчас обещана анестезиологу-реаниматологу во 2-й клинической больнице Минска. За работу на передовой предлагают от 2000 рублей в месяц. В это время в традиционно самом бедном регионе - Могилеве - ищут врача-кардиолога на 0,5 ставки за 200 рублей, и врача кабинета лечебной физкультуры - 94 рубля до вычета налогов за работу на 0,25 ставки.









Есть совсем неожиданные предложения: в Могилевской области в сельсовете Вейно ищут слесаря по сбору металлоконструкций за 8000 рублей в месяц. Для этого нужно лишь среднее специальное образование и опыт работы от 1 года. Самая высокооплачиваемая вакансия во всем банке - в Минске, это замдиректора по информационным технологиям, которому предлагают 37 600 рублей в месяц. Требования - навыки управления в сфере разработки программного обеспечения и опыт работы не менее 15 лет. Пилоту самолета предлагают от 16,7 тысячи рублей в месяц, а спортсмену-инструктору хоккейного клуба «Динамо-Минск» предлагают от 10 000 рублей. Что примечательно, для этого не нужно никакого особенного образования, кроме оконченной средней школы и опыта работы инструктором.





По сравнению с прошлым годом, вакансий в банке стало на 15 тысяч меньше, а количество резюме осталось прежним. Если верить заместителю премьер-министра Дмитрию Крутому, эти вакансии исчезли буквально за последние две недели. Объяснить такой сильный скачок сложно.





- Скачки на государственном сайте по поиску работы могут быть значительно больше, чем на частном. Если меняется государственная политика, то многие предприятия могут сделать что-то одновременно. Возможно, прошел приказ заморозить наем. Судить по банку вакансий о рынке труда в Беларуси все равно невозможно, - считает эксперт.





Чего ждать дальше - зависит от слишком многих факторов: как быстро страны будут выходить из карантина, будут ли вторые волны заболеваемости, сколько предприятий сможет возобновить работу и т. д.





- Мы подошли к кризису в неплохой форме с точки зрения безработицы. Фактическая безработица в 4,1% - это очень низкий показатель, если он ниже 4% - значит, происходит перегрев экономики, - объясняет Лев Львоский. - Еще один интересный факт: средняя зарплата за март выросла почти во всех секторах. Объяснить это можно только тем, что наниматели стали увольнять наименее производительных работников с самыми маленькими зарплатами. Иначе это объяснить невозможно. При самом оптимистичном сценарии, в который сейчас никто почти не верит, к концу мая мы дойдем до 6% фактической безработицы. Более реальный сценарий состоит в том, что карантин в большинстве стран продлится до середины или до конца лета, а мы достигнем около 10% безработицы.



