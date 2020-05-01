ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Илон Маск объявил о намерении продать почти все свое имущество

01.05.2020 21:56 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Предприниматель также написал, что считает слишком высокой стоимость акций его компании Tesla





Предприниматель Илон Маск предполагает распродать почти все свое имущество. Соответствующая запись размещена в пятницу в Twitter Маска.

"Я продаю почти все свое имущество. У меня не будет дома", - объявил он. Какие-либо пояснения или подробности отсутствуют.

Маск также написал, что считает слишком высокой стоимость акций его компании Tesla. Котировки ценных бумаг этого предприятия в пятницу снизились на $71,81 (9,18%), достигнув $710,07.

Согласно опубликованному 23 апреля докладу американской неправительственной организации Institute for Policy Studies, с 1 января 2020 года по 10 апреля 2020 года глава компаний Tesla и SpaceX стал богаче на $5 млрд. Одной из причин этого стал выпуск Tesla аппаратов искусственной вентиляции легких.

По последним оценкам агентства Bloomberg, состояние Маска превышает $39,7 млрд. Он занимает 22-е место в списке самых богатых людей мира. Маск, помимо Tesla, возглавляет также компанию SpaceX. Его основные инвестиции связаны с альтернативной электроэнергетикой и коммерческими космическими услугами.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предприниматель также написал, что считает слишком высокой стоимость акций его компании Tesla
 
Новости дня
Новости разные
 
Знаем, что вы уже видели новый фонтан на Набережной. Но это ведь фотки от ВаськиПилота...
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
01.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика