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Как прошел Первомай в Москве: самоизоляция, онлайн-митинги и маевки
Источник материала: ОНТ
В России Первомай впервые отмечают в условиях самоизоляции. Ещё с середины марта в стране запрещены все массовые, публичные и развлекательные мероприятия. Из-за неутешительной статистики роста числа заражённых, ограничения решено было продлить и на майские выходные. Правда, без маёвок не обошлось – Первомай ушёл в онлайн.
Вот так буднично без красных флагов и транспарантов Россия встречает День весны и труда, и, вообще, подходит к началу всех майских праздников, пожалуй, впервые в своей новейшей истории. Здесь по Тверской обычно проходит шествие профсоюзов, недалеко на площади Революции у Кремля собираются коммунисты на свою маевку. В общей сложности в центре Москвы 1 Мая собиралось до полумиллиона человек. В этом году все акции перевели на удаленку.
А вот запрос именно на труд в России сейчас, как никогда высок. Второй месяц самоизоляции поставил под удар не только «большую экономику» страны, бизнес заговорил о том, что просто не переживет продления жестких ограничительных мер. «Рассерженные» предприниматели вышли на онлайн-митинг с единственным лозунгом: хотим работать. Они обсудили проблемы и поделились опытом спасения экономики в других странах. В том числе, и в Беларуси.
Онлайн маевку провели сегодня и российские коммунисты. В ней участвовали депутаты Госдумы от фракции КПРФ, члены и сторонники партии в регионах и странах СНГ. Говорили о поддержке трудящихся в нынешнее непростое время и о необходимых России экономических преобразованиях.
Между тем, некоторые россияне все-таки отметили Первомай трудом. Это те, кому удалось получить пропуск и уехать на дачи. За счет такого оттока, городам-миллионникам впервые за всю неделю удалось повысить индекс самоизоляции.
Москва пока остается лидером по числу инфицированных COVID-19. Решение о снятии режима самоизоляции, оно намечено на 12 мая, будет приниматься исходя из динамики заражений. Но, судя по всему, какой бы не была статистика, людям постепенно разрешат выходить на работу. И именно в эти дни российское правительство работает над планом поэтапного снятия ограничительных мер.
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В России Первомай впервые отмечают в условиях самоизоляции. Ещё с середины марта в стране запрещены все массовые, публичные и развлекательные мероприятия. Из-за...
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