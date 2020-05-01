Как прошел Первомай в Москве: самоизоляция, онлайн-митинги и маевки

Источник материала: ОНТ

В России Первомай впервые отмечают в условиях самоизоляции. Ещё с середины марта в стране запрещены все массовые, публичные и развлекательные мероприятия. Из-за неутешительной статистики роста числа заражённых, ограничения решено было продлить и на майские выходные. Правда, без маёвок не обошлось – Первомай ушёл в онлайн.

Вот так буднично без красных флагов и транспарантов Россия встречает День весны и труда, и, вообще, подходит к началу всех майских праздников, пожалуй, впервые в своей новейшей истории. Здесь по Тверской обычно проходит шествие профсоюзов, недалеко на площади Революции у Кремля собираются коммунисты на свою маевку. В общей сложности в центре Москвы 1 Мая собиралось до полумиллиона человек. В этом году все акции перевели на удаленку.

А вот запрос именно на труд в России сейчас, как никогда высок. Второй месяц самоизоляции поставил под удар не только «большую экономику» страны, бизнес заговорил о том, что просто не переживет продления жестких ограничительных мер. «Рассерженные» предприниматели вышли на онлайн-митинг с единственным лозунгом: хотим работать. Они обсудили проблемы и поделились опытом спасения экономики в других странах. В том числе, и в Беларуси.

Елена Ульянова, медиаменеджер, глава некоммерческой организации «Рыбаков фонд»: «Есть сегодня опыт стран, и я сейчас нахожусь в Беларуси, шведско-минский вариант легкого прохождения эпидемии. И, если мы все-таки будем относиться к нашим людям не как к людям, которым запрещено все, когда ограничение свободы стало равно преступлению, то, наверное, все у нас получится. Я поздравляют всех с праздником и надеюсь, что наш митинг, наша встреча даст плодотворные результаты и нас услышат».

Онлайн маевку провели сегодня и российские коммунисты. В ней участвовали депутаты Госдумы от фракции КПРФ, члены и сторонники партии в регионах и странах СНГ. Говорили о поддержке трудящихся в нынешнее непростое время и о необходимых России экономических преобразованиях.

Геннадий Зюганов, председатель Центрального комитета Коммунистической партии России: «Надо осознавать, что без крепкого союза России, Беларуси, Украины и Казахстана у нас нет больших исторических перспектив. Поэтому мы сегодня проявляем свою солидарность и с братским народом Украины, и с народом Беларуси, со всеми, кто борется за возрождение нашего союзного отечества».

Между тем, некоторые россияне все-таки отметили Первомай трудом. Это те, кому удалось получить пропуск и уехать на дачи. За счет такого оттока, городам-миллионникам впервые за всю неделю удалось повысить индекс самоизоляции.

Москва пока остается лидером по числу инфицированных COVID-19. Решение о снятии режима самоизоляции, оно намечено на 12 мая, будет приниматься исходя из динамики заражений. Но, судя по всему, какой бы не была статистика, людям постепенно разрешат выходить на работу. И именно в эти дни российское правительство работает над планом поэтапного снятия ограничительных мер.

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