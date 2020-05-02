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В Бресте стартовал сезон фонтанов. Плюс один, плавающий

02.05.2020 12:24 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте запустили новый, плавающий, фонтан и включили остальные. Правда, с учетом нынешней ситуации, сделали это без официальных торжеств. Все проходило в обычном, пусконаладочном режиме. Аппаратура показала, что зиму фонтаны пережили и готовы радовать брестчан и гостей города.

В Бресте стартовал сезон фонтанов. Плюс один, плавающий

В Бресте стартовал сезон фонтанов. Плюс один, плавающий

Плавающий фонтан для брестчан – диковинка, хотя в мире это распространенная практика. Устройство заякорено грузами, по дну к нему идет электрический кабель. Днем он будет струиться без подсветки, а засияет ночью. Помех на воде он причинять не будет. Фонтан стал частью реконструкции городской набережной.

В Бресте стартовал сезон фонтанов. Плюс один, плавающий

В Бресте стартовал сезон фонтанов. Плюс один, плавающий

А в 10 утра забил «поющий» фонтан 1000-летия, что размещен в центре Бреста на улице Советская. Этот уникальный арт-объект появился в областном центре в прошлом году и стал настоящим подарком к юбилею города. Заработали сегодня и другие фонтаны.

В Бресте стартовал сезон фонтанов. Плюс один, плавающий

В Бресте стартовал сезон фонтанов. Плюс один, плавающий

В Бресте стартовал сезон фонтанов. Плюс один, плавающий

Большинство из них находятся на балансе Брестского дорожно-эксплуатационного предприятия, специалисты которого рассказали председателю горисполкома, Александру Рогачуку технические детали включения фонтанов и режим их работы. В праздничные и выходные дни они будут работать с 10 утра до 22.00, в остальные – с 17.00 до 21 часа. Автоматика запрограммирована. Этот режим уже знаком брестчанам по прошлому году.

 
Теги: Брест
 
 
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