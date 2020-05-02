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В Беларуси появится колокольня с именем Путина

02.05.2020 13:04 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В беларуских Жировичах планируют построить колокольню. Не простую, а 57-метровую и с 12 колоколами. Некоторые из которых будут именными – правда, не в честь святых, а в честь простых смертных президентов. Об этом журналистам КП рассказал посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев

Колокольню уже начали строить в Свято-Успенском Жировичском мужском монастыре. Вот, как этот проект выглядит сейчас: 

На фото, по словам Мезенцева, мы видим «огромный колокол», весом 4200 килограмм. Его отлили на Воронежском колокольном заводе в апреле. Такой масштаб, уверяет посол, был необходим, чтобы отпраздновать «500-летие обители и 550-летие чудесного явления Жировичской иконы Божией Матери». И чтобы вернуть в Жировичи колокола, которые некогда были утеряны. Как рассказал посол, проект по строительству колокольни «осуществляется благодаря отклику и масштабной поддержке руководства Банка ВТБ (Беларусь) при заинтересованном внимании со стороны губернатора Свердловской области Куйвашева, руководителей Воронежской и Новгородской областей Гусева и Никитина». Спонсирует стройку «ряд бизнес-структур из Свердловской области». 

По словам Мезенцева, строительство 57-метровой колокольни – серьезная задача для беларуских строителей. Но вроде как, это того стоит, Мезенцев рассказал: «Колокольня станет архитектурной доминантой всего монастырского комплекса, символом укрепления традиций православия на беларуской земле. Благодарны за то, что находимся в рабочем взаимодействии с вице-премьерами белорусского правительства Владимиром Кухаревым и Игорем Петришенко, членами правительства и руководителями республиканских министерств и ведомств. Для меня было честью информировать об этом проекте президента Республики Беларусь осенью прошлого года». 

Видимо, благодарны настолько, что в бронзе на самом большом колоколе отлили слова: «Попечением Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко, Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина».

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В беларуских Жировичах планируют построить колокольню. Не простую, а 57-метровую и с 12 колоколами. Некоторые из которых будут именными – правда, не в честь святых, а...
 
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