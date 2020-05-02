В Брестской таможне подвели итоги работы в I квартале 2020 г.

Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской таможне в формате видеоконференции состоялось совещание по подведению итогов работы в I квартале. Участие в мероприятии принял заместитель Председателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь Александр Богдевич.





Начальник Брестской таможни Александр Пихун отметил, что в первом квартале текущего года Брестской таможней перечислено в республиканский бюджет таможенных и иных платежей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 25% (или 34 млн. рублей) больше.

Александр Богдевич поблагодарил коллектив таможни за достижение высоких результатов в работе, достигнутых несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку.

Cубъекты хозяйствования, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность (ВЭД) в регионе, не снизили свою деловую активность, а по некоторым параметрам произошел ее рост. Так, таможенные пошлины, уплачиваемые при выпуске товаров, увеличились на 9%, НДС – на 22%.

Одной из функций таможни является профилактика правонарушений, связанных с перемещением через таможенную границу товаров. Осуществляя взимание таможенных пошлин, налогов и контроль за полнотой их уплаты, таможней ставится акцент на разъяснение требований законодательства и информирование представителей бизнеса об изменениях и особенностях применения нормативных правовых актов.