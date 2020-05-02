Мужчина впал в кому после алкогольной онлайн-игры с друзьями

Источник материала: ОНТ

Житель Бельгии поиграл со своими друзьями в алкогольную игру по видеосвязи и впал в кому. Он выпил 1,5 литра спиртного во время «соревнований», сообщает lenta.ru со ссылкой на газету Daily Star.

Мужчина был госпитализирован в отделение интенсивной терапии университетской больницы города Шарлеруа.

Согласно правилам игры участники выполняют задания, которые заключаются в том, чтобы выпивать спиртное от своих друзей. Если хотя бы одно не выполнить, то проигравший должен оплатить ужин в ресторане тому, кто дал это задание.

Daily Star отмечает, что такие соревнования по видеосвязи стали особенно популярны в период самоизоляции.

Фото: pixabay.com

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram