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Мужчина впал в кому после алкогольной онлайн-игры с друзьями

02.05.2020 14:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мужчина впал в кому после алкогольной онлайн-игры с друзьями

Житель Бельгии поиграл со своими друзьями в алкогольную игру по видеосвязи и впал в кому. Он выпил 1,5 литра спиртного во время «соревнований», сообщает lenta.ru со ссылкой на газету Daily Star.

Мужчина был госпитализирован в отделение интенсивной терапии университетской больницы города Шарлеруа.

Согласно правилам игры участники выполняют задания, которые заключаются в том, чтобы выпивать спиртное от своих друзей. Если хотя бы одно не выполнить, то проигравший должен оплатить ужин в ресторане тому, кто дал это задание. 

Daily Star отмечает, что такие соревнования по видеосвязи стали особенно популярны в период самоизоляции.

Фото: pixabay.com 

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Житель Бельгии поиграл со своими друзьями в алкогольную игру по видеосвязи и впал в кому. Он выпил 1,5 литра спиртного во время «соревнований», сообщает lenta.ru со...
 
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